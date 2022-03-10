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Премьера Эстонии, предложившую способ "изолировать Россию", подняли на смех
Премьера Эстонии, предложившую способ "изолировать Россию", подняли на смех - РИА Новости, 10.03.2022
Премьера Эстонии, предложившую способ "изолировать Россию", подняли на смех
Обращение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о введении антироссийских санкций с целью "изолировать страну от свободного мира" было встречено в социальных... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T21:44
2022-03-10T23:37
в мире
россия
эстония
кая каллас
санкции в отношении россии
энтони блинкен
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Обращение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о введении антироссийских санкций с целью "изолировать страну от свободного мира" было встречено в социальных сетях с недоумением.Во вторник Каллас на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном призвала поддержать Украину, введя экономические санкции против России, в том числе она предложила "ограничить для Москвы работу с криптовалютой".Новость появилась во многих профильных группах в социальных сетях. Пользователи, знакомые с принципами функционирования криптовалюты, не оценили заявление эстонского премьера."Это невозможно сделать, если только не перекрыть интернет", — написали в комментариях под новостью."Как это остановит Россию? Каждый из них может сделать собственную валюту и торговать друг с другом", — согласились другие комментаторы."Вы будете сражаться в заранее проигранной битве, премьер-министр. Помяните наши слова, вам не победить", — также отметили под публикацией."Эти санкции только сделают их сильнее, например подтолкнут к созданию собственной цифровой валюты", — заключил участник дискуссии.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны.
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в мире, россия, эстония, кая каллас, санкции в отношении россии, энтони блинкен
21:44 10.03.2022 (обновлено: 23:37 10.03.2022)
 
Премьера Эстонии, предложившую способ "изолировать Россию", подняли на смех

Пользователей Twitter насмешило предложение премьера Эстонии запретить России криптовалюту

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Обращение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о введении антироссийских санкций с целью "изолировать страну от свободного мира" было встречено в социальных сетях с недоумением.
Во вторник Каллас на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном призвала поддержать Украину, введя экономические санкции против России, в том числе она предложила "ограничить для Москвы работу с криптовалютой".
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Новость появилась во многих профильных группах в социальных сетях. Пользователи, знакомые с принципами функционирования криптовалюты, не оценили заявление эстонского премьера.
"Это невозможно сделать, если только не перекрыть интернет", — написали в комментариях под новостью.
"Просто запретите интернет, и тогда весь мир не сможет совершать сделки", — добавил еще один пользователь в ответ.
"Как это остановит Россию? Каждый из них может сделать собственную валюту и торговать друг с другом", — согласились другие комментаторы.
"Вы будете сражаться в заранее проигранной битве, премьер-министр. Помяните наши слова, вам не победить", — также отметили под публикацией.
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"Эти санкции только сделают их сильнее, например подтолкнут к созданию собственной цифровой валюты", — заключил участник дискуссии.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны.
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