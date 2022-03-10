https://ria.ru/20220310/estoniya-1777561568.html

Премьера Эстонии, предложившую способ "изолировать Россию", подняли на смех

Премьера Эстонии, предложившую способ "изолировать Россию", подняли на смех - РИА Новости, 10.03.2022

Премьера Эстонии, предложившую способ "изолировать Россию", подняли на смех

Обращение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о введении антироссийских санкций с целью "изолировать страну от свободного мира" было встречено в социальных... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T21:44

2022-03-10T21:44

2022-03-10T23:37

в мире

россия

эстония

кая каллас

санкции в отношении россии

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767599490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ae32af248e068299908806fd23f81cc.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Обращение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о введении антироссийских санкций с целью "изолировать страну от свободного мира" было встречено в социальных сетях с недоумением.Во вторник Каллас на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном призвала поддержать Украину, введя экономические санкции против России, в том числе она предложила "ограничить для Москвы работу с криптовалютой".Новость появилась во многих профильных группах в социальных сетях. Пользователи, знакомые с принципами функционирования криптовалюты, не оценили заявление эстонского премьера."Это невозможно сделать, если только не перекрыть интернет", — написали в комментариях под новостью."Как это остановит Россию? Каждый из них может сделать собственную валюту и торговать друг с другом", — согласились другие комментаторы."Вы будете сражаться в заранее проигранной битве, премьер-министр. Помяните наши слова, вам не победить", — также отметили под публикацией."Эти санкции только сделают их сильнее, например подтолкнут к созданию собственной цифровой валюты", — заключил участник дискуссии.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны.

https://ria.ru/20220310/amerika-1777537037.html

https://ria.ru/20220310/ssha-1777509407.html

https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, эстония, кая каллас, санкции в отношении россии, энтони блинкен