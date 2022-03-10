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ЕСПЧ не принял ни одного дела об угрозе людям в Донбассе, заявил адвокат
ЕСПЧ не принял ни одного дела об угрозе людям в Донбассе, заявил адвокат - РИА Новости, 10.03.2022
ЕСПЧ не принял ни одного дела об угрозе людям в Донбассе, заявил адвокат
Земельные дела против России по Крыму, поданные в Европейский суд по правам человека, уже приняты в производство, а дела о гибели и ранениях людей в Донбассе... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:15
2022-03-10T13:15
в мире
донбасс
международный уголовный суд
европейский суд по правам человека (еспч)
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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Земельные дела против России по Крыму, поданные в Европейский суд по правам человека, уже приняты в производство, а дела о гибели и ранениях людей в Донбассе остаются без движения, сообщил РИА Новости председатель правления общественной организации "Справедливая защита", донецкий правозащитник и адвокат Виталий Галахов."Не коммуницировано ни одно дело. То есть у нас прошло восемь лет с подачи первых исков, но коммуникации, а именно принятия в производство, ни одного дела не произошло. Хотя дела об угрозе жизни и здоровью граждан должны рассматриваться в первоочередном порядке", - рассказал Галахов.По его словам, в отношении жителей Донбасса ЕСПЧ не выполняет собственные правила работы и затягивает расследование военных преступлений. Однако невзирая ни на что необходимо подавать документы и иски и в Европейский суд по правам человека, и в Международный уголовный суд, добавил правозащитник."Мы должны заявлять об этих преступлениях. То есть бумага, которая нами написана и туда подана, она должна работать", - заключил Галахов.
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в мире, донбасс, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч)
13:15 10.03.2022
 
ЕСПЧ не принял ни одного дела об угрозе людям в Донбассе, заявил адвокат

Адвокат Галахов: ЕСПЧ за восемь лет не принял ни одного дела об угрозе людям в Донбассе

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Земельные дела против России по Крыму, поданные в Европейский суд по правам человека, уже приняты в производство, а дела о гибели и ранениях людей в Донбассе остаются без движения, сообщил РИА Новости председатель правления общественной организации "Справедливая защита", донецкий правозащитник и адвокат Виталий Галахов.
"Не коммуницировано ни одно дело. То есть у нас прошло восемь лет с подачи первых исков, но коммуникации, а именно принятия в производство, ни одного дела не произошло. Хотя дела об угрозе жизни и здоровью граждан должны рассматриваться в первоочередном порядке", - рассказал Галахов.
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По его словам, в отношении жителей Донбасса ЕСПЧ не выполняет собственные правила работы и затягивает расследование военных преступлений. Однако невзирая ни на что необходимо подавать документы и иски и в Европейский суд по правам человека, и в Международный уголовный суд, добавил правозащитник.
"Мы должны заявлять об этих преступлениях. То есть бумага, которая нами написана и туда подана, она должна работать", - заключил Галахов.
 
В миреДонбассМеждународный уголовный судЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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