https://ria.ru/20220310/espch-1777453429.html

ЕСПЧ не принял ни одного дела об угрозе людям в Донбассе, заявил адвокат

ЕСПЧ не принял ни одного дела об угрозе людям в Донбассе, заявил адвокат - РИА Новости, 10.03.2022

ЕСПЧ не принял ни одного дела об угрозе людям в Донбассе, заявил адвокат

Земельные дела против России по Крыму, поданные в Европейский суд по правам человека, уже приняты в производство, а дела о гибели и ранениях людей в Донбассе... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:15

2022-03-10T13:15

2022-03-10T13:15

в мире

донбасс

международный уголовный суд

европейский суд по правам человека (еспч)

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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Земельные дела против России по Крыму, поданные в Европейский суд по правам человека, уже приняты в производство, а дела о гибели и ранениях людей в Донбассе остаются без движения, сообщил РИА Новости председатель правления общественной организации "Справедливая защита", донецкий правозащитник и адвокат Виталий Галахов."Не коммуницировано ни одно дело. То есть у нас прошло восемь лет с подачи первых исков, но коммуникации, а именно принятия в производство, ни одного дела не произошло. Хотя дела об угрозе жизни и здоровью граждан должны рассматриваться в первоочередном порядке", - рассказал Галахов.По его словам, в отношении жителей Донбасса ЕСПЧ не выполняет собственные правила работы и затягивает расследование военных преступлений. Однако невзирая ни на что необходимо подавать документы и иски и в Европейский суд по правам человека, и в Международный уголовный суд, добавил правозащитник."Мы должны заявлять об этих преступлениях. То есть бумага, которая нами написана и туда подана, она должна работать", - заключил Галахов.

https://ria.ru/20220211/espch-1772327891.html

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Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч)