https://ria.ru/20220310/es-1777391401.html

Reuters сообщил о планах ЕС постепенно отказаться от покупки газа у России

Reuters сообщил о планах ЕС постепенно отказаться от покупки газа у России - РИА Новости, 10.03.2022

Reuters сообщил о планах ЕС постепенно отказаться от покупки газа у России

Евросоюз будет постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России, точных сроков нет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект декларации... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T04:08

2022-03-10T04:08

2022-03-10T04:25

в мире

экономика

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

версаль

нефть

природный газ

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Евросоюз будет постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России, точных сроков нет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале.Неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10-11 марта."Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год", — цитирует проект декларации агентство Рейтер.

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, экономика, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, версаль, нефть, природный газ, москва