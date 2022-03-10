https://ria.ru/20220310/es-1777391401.html
Reuters сообщил о планах ЕС постепенно отказаться от покупки газа у России
Reuters сообщил о планах ЕС постепенно отказаться от покупки газа у России - РИА Новости, 10.03.2022
Reuters сообщил о планах ЕС постепенно отказаться от покупки газа у России
Евросоюз будет постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России, точных сроков нет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект декларации... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T04:08
2022-03-10T04:08
2022-03-10T04:25
в мире
экономика
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
версаль
нефть
природный газ
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Евросоюз будет постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России, точных сроков нет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале.Неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10-11 марта."Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год", — цитирует проект декларации агентство Рейтер.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, версаль, нефть, природный газ, москва
04:08 10.03.2022 (обновлено: 04:25 10.03.2022)
Reuters сообщил о планах ЕС постепенно отказаться от покупки газа у России
Reuters: ЕС будет постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России