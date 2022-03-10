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Станции зарядки электрокаров появятся на платных парковках Подмосковья
Станции зарядки электрокаров появятся на платных парковках Подмосковья - РИА Новости, 10.03.2022
Станции зарядки электрокаров появятся на платных парковках Подмосковья
Новые станции зарядки электрокаров появятся на платных парковках Московской области в 2022 году, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T20:31
2022-03-10T20:31
2022-03-10T20:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
технологии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Новые станции зарядки электрокаров появятся на платных парковках Московской области в 2022 году, сообщил телеканал "360"."Сейчас в регионе функционирует 247 зарядных станций для электрокаров. До конца года их станет на 60 больше", – рассказали в Мособлдуме.Такое решение было принято, поскольку в Подмосковье растет количество владельцев электрокаров – сейчас их уже 685. Кроме того, в регионе более 9 тысяч машин с гибридным двигателем.Посмотреть карту расположения зарядных станций электрокаров можно в мобильном приложении "Мосэнергосбыт зарядки". Его можно установить в Google Play и App Store.
https://realty.ria.ru/20220309/stroymaterialy-1777298546.html
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московская область (подмосковье), технологии, мосэнергосбыт