"Ъ": в России отменили экзамены по английскому языку IELTS
"Коммерсант": в России приостановили международные экзамены по английскому языку IELTS
Словарь английского языка. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Международная система оценки знания английского языка IELTS отменяет все экзамены на территории России сообщает "Коммерсант".
По информации газеты, планировавших сдавать тест россиян предупредили об отмене экзаменов "в связи с обострением внешнеполитической обстановки".
"В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English", — говорится в письме IELTS.
Как сообщает издание, организаторы тестов предлагают перенести средства, уплаченные за экзамен, на курсы по подготовке к нему. Иначе деньги будут заморожены до возобновления первых экзаменационных сессий в России.
При это в компании отметили, что не знают, когда появится такая возможность, но заверили, что будут "прикладывать все усилия для скорейшей организации экзаменов".