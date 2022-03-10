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"Ъ": в России отменили экзамены по английскому языку IELTS
"Ъ": в России отменили экзамены по английскому языку IELTS - РИА Новости, 10.03.2022
"Ъ": в России отменили экзамены по английскому языку IELTS
Международная система оценки знания английского языка IELTS отменяет все экзамены на территории России сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T01:38
2022-03-10T01:38
общество
россия
великобритания
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Международная система оценки знания английского языка IELTS отменяет все экзамены на территории России сообщает "Коммерсант".По информации газеты, планировавших сдавать тест россиян предупредили об отмене экзаменов "в связи с обострением внешнеполитической обстановки".Как сообщает издание, организаторы тестов предлагают перенести средства, уплаченные за экзамен, на курсы по подготовке к нему. Иначе деньги будут заморожены до возобновления первых экзаменационных сессий в России.При это в компании отметили, что не знают, когда появится такая возможность, но заверили, что будут "прикладывать все усилия для скорейшей организации экзаменов".
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общество, россия, великобритания
01:38 10.03.2022
 
"Ъ": в России отменили экзамены по английскому языку IELTS

"Коммерсант": в России приостановили международные экзамены по английскому языку IELTS

© Pixabay / pixabay/alison506Словарь английского языка
Словарь английского языка - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Pixabay / pixabay/alison506
Словарь английского языка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Международная система оценки знания английского языка IELTS отменяет все экзамены на территории России сообщает "Коммерсант".
По информации газеты, планировавших сдавать тест россиян предупредили об отмене экзаменов "в связи с обострением внешнеполитической обстановки".
"В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English", — говорится в письме IELTS.
Как сообщает издание, организаторы тестов предлагают перенести средства, уплаченные за экзамен, на курсы по подготовке к нему. Иначе деньги будут заморожены до возобновления первых экзаменационных сессий в России.
При это в компании отметили, что не знают, когда появится такая возможность, но заверили, что будут "прикладывать все усилия для скорейшей организации экзаменов".
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