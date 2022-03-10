https://ria.ru/20220310/ekzamen-1777386492.html

"Ъ": в России отменили экзамены по английскому языку IELTS

"Ъ": в России отменили экзамены по английскому языку IELTS - РИА Новости, 10.03.2022

"Ъ": в России отменили экзамены по английскому языку IELTS

Международная система оценки знания английского языка IELTS отменяет все экзамены на территории России сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T01:38

2022-03-10T01:38

2022-03-10T01:38

общество

россия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153354/88/1533548884_76:0:1176:619_1920x0_80_0_0_66a627f69a2ac3b91666ed2627663148.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Международная система оценки знания английского языка IELTS отменяет все экзамены на территории России сообщает "Коммерсант".По информации газеты, планировавших сдавать тест россиян предупредили об отмене экзаменов "в связи с обострением внешнеполитической обстановки".Как сообщает издание, организаторы тестов предлагают перенести средства, уплаченные за экзамен, на курсы по подготовке к нему. Иначе деньги будут заморожены до возобновления первых экзаменационных сессий в России.При это в компании отметили, что не знают, когда появится такая возможность, но заверили, что будут "прикладывать все усилия для скорейшей организации экзаменов".

https://ria.ru/20220309/oon-1777381238.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

общество, россия, великобритания