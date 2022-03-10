https://ria.ru/20220310/ekstremizm-1777456700.html

Госдума одобрила запрет судимым за экстремизм избираться в течение пяти лет

Госдума одобрила запрет судимым за экстремизм избираться в течение пяти лет - РИА Новости, 10.03.2022

Госдума одобрила запрет судимым за экстремизм избираться в течение пяти лет

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ)... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:29

2022-03-10T13:29

2022-03-10T13:37

политика

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) поправку, которая запрещает избираться лицам, осужденным за совершение преступлений экстремистской направленности, до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.Согласно поправке, расширяется перечень лиц, которые не имеют быть права избранными, в частности, речь идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, судимость которых снята или погашена менее пяти лет назад.

https://ria.ru/20220217/ekstremizm-1773313556.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, госдума рф