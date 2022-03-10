https://ria.ru/20220310/ekstremizm-1777456700.html
Госдума одобрила запрет судимым за экстремизм избираться в течение пяти лет
Госдума одобрила запрет судимым за экстремизм избираться в течение пяти лет - РИА Новости, 10.03.2022
Госдума одобрила запрет судимым за экстремизм избираться в течение пяти лет
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ)... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:29
2022-03-10T13:29
2022-03-10T13:37
политика
госдума рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) поправку, которая запрещает избираться лицам, осужденным за совершение преступлений экстремистской направленности, до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.Согласно поправке, расширяется перечень лиц, которые не имеют быть права избранными, в частности, речь идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, судимость которых снята или погашена менее пяти лет назад.
https://ria.ru/20220217/ekstremizm-1773313556.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф
13:29 10.03.2022 (обновлено: 13:37 10.03.2022)
Госдума одобрила запрет судимым за экстремизм избираться в течение пяти лет
Госдума одобрила поправку о запрете судимым за экстремизм избираться в течение пяти лет
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) поправку, которая запрещает избираться лицам, осужденным за совершение преступлений экстремистской направленности, до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.
Согласно поправке, расширяется перечень лиц, которые не имеют быть права избранными, в частности, речь идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, судимость которых снята или погашена менее пяти лет назад.