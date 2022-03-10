Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/eksport-1777527421.html
Мантуров заявил о готовности России переориентировать экспорт
Мантуров заявил о готовности России переориентировать экспорт - РИА Новости, 10.03.2022
Мантуров заявил о готовности России переориентировать экспорт
Россия готова переориентировать экспорт минеральных удобрений в те страны, которые в этом заинтересованы, в случае продолжения проблем с доставкой со стороны... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:45
2022-03-10T18:31
экономика
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
владимир путин
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343456_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_bf7bed2f1eae0cf5cf6c4b2c021fa413.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия готова переориентировать экспорт минеральных удобрений в те страны, которые в этом заинтересованы, в случае продолжения проблем с доставкой со стороны европейских перевозчиков, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.Он напомнил, что на днях Минпромторг совместно с представителями отрасли минеральных удобрений приняли решение ограничить поставки на внешние рынки. Это связано с "бойкотом" со стороны европейских логистических компаний, которые не грузят российскую продукцию."Естественно, мы никому не хотим создавать проблемы и уж тем более вскручивать цены, но коллеги должны принять взвешенное решение, дать нам возможность грузить в те страны, которые заинтересованы в наших поставках. В противном случае мы переориентируем наши поставки на те рынки, которые с удовольствием приобретают нашу продукцию", - подчеркнул Мантуров."Полностью с Вами согласен, это касается как энергоносителей: нефти, все то же самое происходит, и газа, в том числе сжиженного газа, это касается, безусловно, и удобрений, и металла, и химической продукции в широком смысле этого слова. Что касается удобрений, то безусловно, если это (простой – ред.) будет продолжаться дальше, то это будет иметь серьезные последствия для этого сегмента мирового рынка и для продовольствия в целом, повлияет и на макроэкономические показатели, потому что рост инфляции неизбежен", - сказал Путин, комментируя доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова в ходе совещания с членами правительства.Мантуров, говоря о ситуации с удобрениями, сообщил, что Россия готова переориентировать свой экспорт в те страны, которые заинтересованы в продукции. По его словам, РФ временно ограничила поставку удобрений на внешние рынки в связи с тем, что "корабли европейских перевозчиков не грузят продукцию" РФ."Чтобы не стоять на загрузке и "ждать у моря погоды", мы перешли на временную профилактику и ремонт оборудования. Это происходит каждый год, просто сейчас с учетом вот этого простоя будем это делать до тех пор, пока не разрядится ситуация с точки зрения доступа нам в логистические коридоры. Естественно мы не хотим создавать проблемы, тем более вскручивать цены, но коллеги должны принять взвешенное решение и дать нам возможность грузить в те страны, которые заинтересованы в наших поставках. В противном случае мы переориентируем наши поставки на те рынки, которые с удовольствием покупают нашу продукцию", - сказал Мантуров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/putin-1777533510.html
https://ria.ru/20220310/gosregulirovanie-1777525122.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343456_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_eb5f8c465053915ac2596f94687afbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, владимир путин, экспорт
17:45 10.03.2022 (обновлено: 18:31 10.03.2022)
 
Мантуров заявил о готовности России переориентировать экспорт

Мантуров: Россия готова переориентировать экспорт в заинтересованные в этом страны

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия готова переориентировать экспорт минеральных удобрений в те страны, которые в этом заинтересованы, в случае продолжения проблем с доставкой со стороны европейских перевозчиков, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он напомнил, что на днях Минпромторг совместно с представителями отрасли минеральных удобрений приняли решение ограничить поставки на внешние рынки. Это связано с "бойкотом" со стороны европейских логистических компаний, которые не грузят российскую продукцию.
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 18:13В России
Путин пообещал решить вопрос с ростом спроса на некоторые товары
"Естественно, мы никому не хотим создавать проблемы и уж тем более вскручивать цены, но коллеги должны принять взвешенное решение, дать нам возможность грузить в те страны, которые заинтересованы в наших поставках. В противном случае мы переориентируем наши поставки на те рынки, которые с удовольствием приобретают нашу продукцию", - подчеркнул Мантуров.
"Полностью с Вами согласен, это касается как энергоносителей: нефти, все то же самое происходит, и газа, в том числе сжиженного газа, это касается, безусловно, и удобрений, и металла, и химической продукции в широком смысле этого слова. Что касается удобрений, то безусловно, если это (простой – ред.) будет продолжаться дальше, то это будет иметь серьезные последствия для этого сегмента мирового рынка и для продовольствия в целом, повлияет и на макроэкономические показатели, потому что рост инфляции неизбежен", - сказал Путин, комментируя доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова в ходе совещания с членами правительства.
Мантуров, говоря о ситуации с удобрениями, сообщил, что Россия готова переориентировать свой экспорт в те страны, которые заинтересованы в продукции. По его словам, РФ временно ограничила поставку удобрений на внешние рынки в связи с тем, что "корабли европейских перевозчиков не грузят продукцию" РФ.
"Чтобы не стоять на загрузке и "ждать у моря погоды", мы перешли на временную профилактику и ремонт оборудования. Это происходит каждый год, просто сейчас с учетом вот этого простоя будем это делать до тех пор, пока не разрядится ситуация с точки зрения доступа нам в логистические коридоры. Естественно мы не хотим создавать проблемы, тем более вскручивать цены, но коллеги должны принять взвешенное решение и дать нам возможность грузить в те страны, которые заинтересованы в наших поставках. В противном случае мы переориентируем наши поставки на те рынки, которые с удовольствием покупают нашу продукцию", - сказал Мантуров.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 17:40
Мантуров ответил на вопрос о регулировании цен на социально значимые товары
 
ЭкономикаДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияВладимир ПутинЭкспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала