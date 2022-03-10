https://ria.ru/20220310/eksport-1777527421.html

Мантуров заявил о готовности России переориентировать экспорт

Мантуров заявил о готовности России переориентировать экспорт - РИА Новости, 10.03.2022

Мантуров заявил о готовности России переориентировать экспорт

Россия готова переориентировать экспорт минеральных удобрений в те страны, которые в этом заинтересованы, в случае продолжения проблем с доставкой со стороны... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:45

2022-03-10T17:45

2022-03-10T18:31

экономика

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

владимир путин

экспорт

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия готова переориентировать экспорт минеральных удобрений в те страны, которые в этом заинтересованы, в случае продолжения проблем с доставкой со стороны европейских перевозчиков, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.Он напомнил, что на днях Минпромторг совместно с представителями отрасли минеральных удобрений приняли решение ограничить поставки на внешние рынки. Это связано с "бойкотом" со стороны европейских логистических компаний, которые не грузят российскую продукцию."Естественно, мы никому не хотим создавать проблемы и уж тем более вскручивать цены, но коллеги должны принять взвешенное решение, дать нам возможность грузить в те страны, которые заинтересованы в наших поставках. В противном случае мы переориентируем наши поставки на те рынки, которые с удовольствием приобретают нашу продукцию", - подчеркнул Мантуров."Полностью с Вами согласен, это касается как энергоносителей: нефти, все то же самое происходит, и газа, в том числе сжиженного газа, это касается, безусловно, и удобрений, и металла, и химической продукции в широком смысле этого слова. Что касается удобрений, то безусловно, если это (простой – ред.) будет продолжаться дальше, то это будет иметь серьезные последствия для этого сегмента мирового рынка и для продовольствия в целом, повлияет и на макроэкономические показатели, потому что рост инфляции неизбежен", - сказал Путин, комментируя доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова в ходе совещания с членами правительства.Мантуров, говоря о ситуации с удобрениями, сообщил, что Россия готова переориентировать свой экспорт в те страны, которые заинтересованы в продукции. По его словам, РФ временно ограничила поставку удобрений на внешние рынки в связи с тем, что "корабли европейских перевозчиков не грузят продукцию" РФ."Чтобы не стоять на загрузке и "ждать у моря погоды", мы перешли на временную профилактику и ремонт оборудования. Это происходит каждый год, просто сейчас с учетом вот этого простоя будем это делать до тех пор, пока не разрядится ситуация с точки зрения доступа нам в логистические коридоры. Естественно мы не хотим создавать проблемы, тем более вскручивать цены, но коллеги должны принять взвешенное решение и дать нам возможность грузить в те страны, которые заинтересованы в наших поставках. В противном случае мы переориентируем наши поставки на те рынки, которые с удовольствием покупают нашу продукцию", - сказал Мантуров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/putin-1777533510.html

https://ria.ru/20220310/gosregulirovanie-1777525122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, владимир путин, экспорт