https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777519013.html
Ситуация в экономике мониторится круглосуточно, заявил Мишустин
Ситуация в экономике мониторится круглосуточно, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.03.2022
Ситуация в экономике мониторится круглосуточно, заявил Мишустин
Круглосуточно ведется мониторинг ситуации в экономике и прорабатываются меры поддержки всех секторов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:15
2022-03-10T17:15
2022-03-10T17:15
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Круглосуточно ведется мониторинг ситуации в экономике и прорабатываются меры поддержки всех секторов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Практически в круглосуточном режиме без выходных ведется мониторинг ситуации. Прорабатываются шаги по защите наиболее уязвимых сфер. Для этого предусмотрено отраслевое деление, чтобы при подготовке решений были максимально полно учтены все аспекты работы конкретных секторов или предприятий", - сказал премьер на совещании президента страны с членами правительства.
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777454010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин
Ситуация в экономике мониторится круглосуточно, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: ситуация в экономике мониторится круглосуточно