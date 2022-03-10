https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777518105.html
Запад начал экономическую войну против России, заявил Силуанов
Запад начал экономическую войну против России, заявил Силуанов - РИА Новости, 10.03.2022
Запад начал экономическую войну против России, заявил Силуанов
Введя санкции против России, Запад начал экономическую войну и пытается создать дефицит товаров в стране, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:11
2022-03-10T17:11
2022-03-10T20:51
экономика
россия
владимир путин
антон силуанов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Введя санкции против России, Запад начал экономическую войну и пытается создать дефицит товаров в стране, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании у президента с правительством."За последние две недели западными странами развернута, по сути, финансовая и экономическая война против России", - сказал Силуанов.Он добавил, что "Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией и заморозил наши золотовалютные резервы". "Всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговли", - заявил министр."Западные страны пытаются создать дефицит повседневных импортных товаров в нашей стране, принуждают закрывать успешно работающие предприятия с иностранным капиталам", - заключил Силуанов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силуанов: "Западные страны пытаются создать дефицит повседневных импортных товаров"
Введя санкции против России, Запад начал экономическую войну и пытается создать дефицит товаров в стране, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании у президента с правительством.
2022-03-10T17:11
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, антон силуанов
17:11 10.03.2022 (обновлено: 20:51 10.03.2022)
Запад начал экономическую войну против России, заявил Силуанов
Глава Минфина Силуанов: Запад начал экономическую войну против России