https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777518105.html

Запад начал экономическую войну против России, заявил Силуанов

Запад начал экономическую войну против России, заявил Силуанов - РИА Новости, 10.03.2022

Запад начал экономическую войну против России, заявил Силуанов

Введя санкции против России, Запад начал экономическую войну и пытается создать дефицит товаров в стране, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:11

2022-03-10T17:11

2022-03-10T20:51

экономика

россия

владимир путин

антон силуанов

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Введя санкции против России, Запад начал экономическую войну и пытается создать дефицит товаров в стране, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании у президента с правительством."За последние две недели западными странами развернута, по сути, финансовая и экономическая война против России", - сказал Силуанов.Он добавил, что "Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией и заморозил наши золотовалютные резервы". "Всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговли", - заявил министр."Западные страны пытаются создать дефицит повседневных импортных товаров в нашей стране, принуждают закрывать успешно работающие предприятия с иностранным капиталам", - заключил Силуанов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

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Силуанов: "Западные страны пытаются создать дефицит повседневных импортных товаров" Введя санкции против России, Запад начал экономическую войну и пытается создать дефицит товаров в стране, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании у президента с правительством. 2022-03-10T17:11 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, владимир путин, антон силуанов