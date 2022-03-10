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Правительство определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу
Правительство определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу - РИА Новости, 10.03.2022
Правительство определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу
Правительство утвердило список ранее ввезенного в Россию оборудования, которое запрещено вывозить из страны до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:49
2022-03-10T15:41
экономика
абхазия
южная осетия
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство утвердило список ранее ввезенного в Россию оборудования, которое запрещено вывозить из страны до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе кабмина.Подчеркивается, что это решение необходимо для обеспечения стабильности на российском рынке.Вывоз товаров ограничили во все государства, кроме членов Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии. Разрешения на вывоз в эти страны будут выдавать Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды.Кроме того, правительство до конца года запретило продавать в недружественные России страны некоторые виды лесоматериалов.В список недружественных входят 48 государств и территорий, которые ввели антироссийские санкции после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины. Предусматривается, что российское государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня, смогут расплачиваться по ним в рублях. Все сделки с физическими и юридическими лицами из этих стран должна будет одобрить правительственная комиссия по контролю за инвестициями.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290438.html
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экономика, абхазия, южная осетия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), санкции в отношении россии
14:49 10.03.2022 (обновлено: 15:41 10.03.2022)
 
Правительство определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу

Правительство запретило к вывозу из России до конца 2022 года более чем 200 видов товаров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство утвердило список ранее ввезенного в Россию оборудования, которое запрещено вывозить из страны до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе кабмина.

"В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели", — пояснили в правительстве.

Подчеркивается, что это решение необходимо для обеспечения стабильности на российском рынке.
Вывоз товаров ограничили во все государства, кроме членов Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии. Разрешения на вывоз в эти страны будут выдавать Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды.
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Кроме того, правительство до конца года запретило продавать в недружественные России страны некоторые виды лесоматериалов.
В список недружественных входят 48 государств и территорий, которые ввели антироссийские санкции после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины. Предусматривается, что российское государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня, смогут расплачиваться по ним в рублях. Все сделки с физическими и юридическими лицами из этих стран должна будет одобрить правительственная комиссия по контролю за инвестициями.
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ЭкономикаАбхазияЮжная ОсетияЕвразийский экономический союзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Санкции в отношении России
 
 
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