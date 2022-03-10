https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777479140.html

Правительство определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу

Правительство определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу - РИА Новости, 10.03.2022

Правительство определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу

Правительство утвердило список ранее ввезенного в Россию оборудования, которое запрещено вывозить из страны до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:49

2022-03-10T14:49

2022-03-10T15:41

экономика

абхазия

южная осетия

евразийский экономический союз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство утвердило список ранее ввезенного в Россию оборудования, которое запрещено вывозить из страны до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе кабмина.Подчеркивается, что это решение необходимо для обеспечения стабильности на российском рынке.Вывоз товаров ограничили во все государства, кроме членов Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии. Разрешения на вывоз в эти страны будут выдавать Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды.Кроме того, правительство до конца года запретило продавать в недружественные России страны некоторые виды лесоматериалов.В список недружественных входят 48 государств и территорий, которые ввели антироссийские санкции после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины. Предусматривается, что российское государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня, смогут расплачиваться по ним в рублях. Все сделки с физическими и юридическими лицами из этих стран должна будет одобрить правительственная комиссия по контролю за инвестициями.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290438.html

https://ria.ru/20220310/natsionalizatsiya-1777390604.html

абхазия

южная осетия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, абхазия, южная осетия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), санкции в отношении россии