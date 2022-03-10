14:49 10.03.2022 (обновлено: 15:41 10.03.2022)
Правительство определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу
Правительство запретило к вывозу из России до конца 2022 года более чем 200 видов товаров
Дом правительства Российской Федерации
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство утвердило список ранее ввезенного в Россию оборудования, которое запрещено вывозить из страны до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели", — пояснили в правительстве.
Подчеркивается, что это решение необходимо для обеспечения стабильности на российском рынке.
Вывоз товаров ограничили во все государства, кроме членов Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии. Разрешения на вывоз в эти страны будут выдавать Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды.
Кроме того, правительство до конца года запретило продавать в недружественные России страны некоторые виды лесоматериалов.
В список недружественных входят 48 государств и территорий, которые ввели антироссийские санкции после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины. Предусматривается, что российское государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня, смогут расплачиваться по ним в рублях. Все сделки с физическими и юридическими лицами из этих стран должна будет одобрить правительственная комиссия по контролю за инвестициями.