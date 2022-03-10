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Песков заявил о шоковом внешнем воздействии на российскую экономику
Песков заявил о шоковом внешнем воздействии на российскую экономику - РИА Новости, 10.03.2022
Песков заявил о шоковом внешнем воздействии на российскую экономику
Внешнее шоковое воздействие на российскую экономику привело к ускорению роста цен и турбулентности, но власти страны уже запустили и прорабатывают новые меры... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:03
2022-03-10T12:35
россия
дмитрий песков
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
инфляция
цены
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Внешнее шоковое воздействие на российскую экономику привело к ускорению роста цен и турбулентности, но власти страны уже запустили и прорабатывают новые меры для стабилизации ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Росстат сообщил, что за неделю с 26 февраля по 4 марта цены в РФ выросли на 2,22%. При этом резко подорожали легковые автомобили (отечественные на 17,1%, а иномарки на 15,2%) и бытовая техника (пылесосы на 14,6%, телевизоры на 15%). Темпами выше инфляции выросли цены на некоторые овощи и фрукты, на наблюдаемые лекарственные препараты. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России ускорилась на 4 марта до 10,42%."Что касается инфляции, да, сейчас достаточно шоковое внешнее воздействие на нашу экономику, есть негативные последствия - они будут минимизироваться. Сейчас ситуация такая достаточно турбулентная, но как раз меры по успокоению, стабилизации этой ситуации как раз уже реализуются и дальнейшие меры прорабатываются", - сказал Песков.Он не стал комментировать вопрос о том, стоит ли замораживать цены на некоторые товары в России."Относительно заморозки цен и так далее, я оставляю это сейчас без ответа, без комментариев. Вы знаете, что у нас есть штаб в правительстве, возглавляет его премьер и все, что нужно для стабилизации, будет делаться", - отметил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20220308/energetika-1777188746.html
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россия, дмитрий песков, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, цены
12:03 10.03.2022 (обновлено: 12:35 10.03.2022)
 
Песков заявил о шоковом внешнем воздействии на российскую экономику

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что внешний шок ускорил инфляцию и рост цен в России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Внешнее шоковое воздействие на российскую экономику привело к ускорению роста цен и турбулентности, но власти страны уже запустили и прорабатывают новые меры для стабилизации ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Росстат сообщил, что за неделю с 26 февраля по 4 марта цены в РФ выросли на 2,22%. При этом резко подорожали легковые автомобили (отечественные на 17,1%, а иномарки на 15,2%) и бытовая техника (пылесосы на 14,6%, телевизоры на 15%). Темпами выше инфляции выросли цены на некоторые овощи и фрукты, на наблюдаемые лекарственные препараты. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России ускорилась на 4 марта до 10,42%.
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"Что касается инфляции, да, сейчас достаточно шоковое внешнее воздействие на нашу экономику, есть негативные последствия - они будут минимизироваться. Сейчас ситуация такая достаточно турбулентная, но как раз меры по успокоению, стабилизации этой ситуации как раз уже реализуются и дальнейшие меры прорабатываются", - сказал Песков.
Он не стал комментировать вопрос о том, стоит ли замораживать цены на некоторые товары в России.
"Относительно заморозки цен и так далее, я оставляю это сейчас без ответа, без комментариев. Вы знаете, что у нас есть штаб в правительстве, возглавляет его премьер и все, что нужно для стабилизации, будет делаться", - отметил пресс-секретарь президента.
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РоссияДмитрий ПесковЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ИнфляцияЦены
 
 
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