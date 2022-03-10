https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777437042.html

Песков заявил о шоковом внешнем воздействии на российскую экономику

Песков заявил о шоковом внешнем воздействии на российскую экономику - РИА Новости, 10.03.2022

Песков заявил о шоковом внешнем воздействии на российскую экономику

Внешнее шоковое воздействие на российскую экономику привело к ускорению роста цен и турбулентности, но власти страны уже запустили и прорабатывают новые меры... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:03

2022-03-10T12:03

2022-03-10T12:35

россия

дмитрий песков

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e20f94eb77b4d24e4d747feb6d2eaf21.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Внешнее шоковое воздействие на российскую экономику привело к ускорению роста цен и турбулентности, но власти страны уже запустили и прорабатывают новые меры для стабилизации ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Росстат сообщил, что за неделю с 26 февраля по 4 марта цены в РФ выросли на 2,22%. При этом резко подорожали легковые автомобили (отечественные на 17,1%, а иномарки на 15,2%) и бытовая техника (пылесосы на 14,6%, телевизоры на 15%). Темпами выше инфляции выросли цены на некоторые овощи и фрукты, на наблюдаемые лекарственные препараты. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России ускорилась на 4 марта до 10,42%."Что касается инфляции, да, сейчас достаточно шоковое внешнее воздействие на нашу экономику, есть негативные последствия - они будут минимизироваться. Сейчас ситуация такая достаточно турбулентная, но как раз меры по успокоению, стабилизации этой ситуации как раз уже реализуются и дальнейшие меры прорабатываются", - сказал Песков.Он не стал комментировать вопрос о том, стоит ли замораживать цены на некоторые товары в России."Относительно заморозки цен и так далее, я оставляю это сейчас без ответа, без комментариев. Вы знаете, что у нас есть штаб в правительстве, возглавляет его премьер и все, что нужно для стабилизации, будет делаться", - отметил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20220308/energetika-1777188746.html

https://ria.ru/20220309/krizis-1777259481.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, цены