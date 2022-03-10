https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777437042.html
Песков заявил о шоковом внешнем воздействии на российскую экономику
Песков заявил о шоковом внешнем воздействии на российскую экономику - РИА Новости, 10.03.2022
Песков заявил о шоковом внешнем воздействии на российскую экономику
Внешнее шоковое воздействие на российскую экономику привело к ускорению роста цен и турбулентности, но власти страны уже запустили и прорабатывают новые меры... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:03
2022-03-10T12:03
2022-03-10T12:35
россия
дмитрий песков
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
инфляция
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e20f94eb77b4d24e4d747feb6d2eaf21.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Внешнее шоковое воздействие на российскую экономику привело к ускорению роста цен и турбулентности, но власти страны уже запустили и прорабатывают новые меры для стабилизации ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Росстат сообщил, что за неделю с 26 февраля по 4 марта цены в РФ выросли на 2,22%. При этом резко подорожали легковые автомобили (отечественные на 17,1%, а иномарки на 15,2%) и бытовая техника (пылесосы на 14,6%, телевизоры на 15%). Темпами выше инфляции выросли цены на некоторые овощи и фрукты, на наблюдаемые лекарственные препараты. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России ускорилась на 4 марта до 10,42%."Что касается инфляции, да, сейчас достаточно шоковое внешнее воздействие на нашу экономику, есть негативные последствия - они будут минимизироваться. Сейчас ситуация такая достаточно турбулентная, но как раз меры по успокоению, стабилизации этой ситуации как раз уже реализуются и дальнейшие меры прорабатываются", - сказал Песков.Он не стал комментировать вопрос о том, стоит ли замораживать цены на некоторые товары в России."Относительно заморозки цен и так далее, я оставляю это сейчас без ответа, без комментариев. Вы знаете, что у нас есть штаб в правительстве, возглавляет его премьер и все, что нужно для стабилизации, будет делаться", - отметил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20220308/energetika-1777188746.html
https://ria.ru/20220309/krizis-1777259481.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c0274eda5c8ea8a88d98184e9acb730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, цены
12:03 10.03.2022 (обновлено: 12:35 10.03.2022)
Песков заявил о шоковом внешнем воздействии на российскую экономику
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что внешний шок ускорил инфляцию и рост цен в России
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Внешнее шоковое воздействие на российскую экономику привело к ускорению роста цен и турбулентности, но власти страны уже запустили и прорабатывают новые меры для стабилизации ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Росстат
сообщил, что за неделю с 26 февраля по 4 марта цены в РФ выросли на 2,22%. При этом резко подорожали легковые автомобили (отечественные на 17,1%, а иномарки на 15,2%) и бытовая техника (пылесосы на 14,6%, телевизоры на 15%). Темпами выше инфляции выросли цены на некоторые овощи и фрукты, на наблюдаемые лекарственные препараты. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России
ускорилась на 4 марта до 10,42%.
"Что касается инфляции, да, сейчас достаточно шоковое внешнее воздействие на нашу экономику, есть негативные последствия - они будут минимизироваться. Сейчас ситуация такая достаточно турбулентная, но как раз меры по успокоению, стабилизации этой ситуации как раз уже реализуются и дальнейшие меры прорабатываются", - сказал Песков.
Он не стал комментировать вопрос о том, стоит ли замораживать цены на некоторые товары в России.
"Относительно заморозки цен и так далее, я оставляю это сейчас без ответа, без комментариев. Вы знаете, что у нас есть штаб в правительстве, возглавляет его премьер и все, что нужно для стабилизации, будет делаться", - отметил пресс-секретарь президента.