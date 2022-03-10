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Туризм
https://ria.ru/20220310/dubay-1777435843.html
Дубай смягчил правила въезда для переболевших путешественников
Дубай смягчил правила въезда для переболевших путешественников - РИА Новости, 10.03.2022
Дубай смягчил правила въезда для переболевших путешественников
Дубай объявил о смягчении правил въезда для переболевших туристов, теперь перенесшим COVID-19 путешественникам, как и привитым (страна принимает "Спутник V"),... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:17
2022-03-10T14:17
туризм
новости - туризм
сертификат о вакцинации
вакцина "спутник v"
пцр-тест
коронавирус covid-19
туризм
туристы
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Дубай объявил о смягчении правил въезда для переболевших туристов, теперь перенесшим COVID-19 путешественникам, как и привитым (страна принимает "Спутник V"), больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед вылетом в эмират, сообщает АТОР.Для въезда достаточно предъявить один из трех документов на выбор: сертификат о вакцинации, медицинскую справку, свидетельствующую о выздоровлении от коронавируса (на момент прибытия с даты выписки должен пройти минимум месяц) или отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.Уточняется, что все документы следует предоставить на английском или арабском языке с QR-кодом.Тест на COVID-19 по прилете остается обязательным для всех туристов, кроме детей до 12 лет и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
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новости - туризм, сертификат о вакцинации, вакцина "спутник v", пцр-тест, коронавирус covid-19, туризм, туристы, оаэ, дубай
14:17 10.03.2022
 
Дубай смягчил правила въезда для переболевших путешественников

Переболевшим туристам больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед вылетом в Дубай

© Pixabay / tkolesТорговый центр Dubai Mall
Торговый центр Dubai Mall - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Pixabay / tkoles
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Дубай объявил о смягчении правил въезда для переболевших туристов, теперь перенесшим COVID-19 путешественникам, как и привитым (страна принимает "Спутник V"), больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед вылетом в эмират, сообщает АТОР.
Для въезда достаточно предъявить один из трех документов на выбор: сертификат о вакцинации, медицинскую справку, свидетельствующую о выздоровлении от коронавируса (на момент прибытия с даты выписки должен пройти минимум месяц) или отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.
Уточняется, что все документы следует предоставить на английском или арабском языке с QR-кодом.
Тест на COVID-19 по прилете остается обязательным для всех туристов, кроме детей до 12 лет и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Самолет авиакомпании Qatar Airways вылетает из аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 10:56Туризм
Катар обновил правила въезда для российских туристов
 
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