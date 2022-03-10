https://ria.ru/20220310/dubay-1777435843.html
Дубай смягчил правила въезда для переболевших путешественников
Дубай смягчил правила въезда для переболевших путешественников - РИА Новости, 10.03.2022
Дубай смягчил правила въезда для переболевших путешественников
Дубай объявил о смягчении правил въезда для переболевших туристов, теперь перенесшим COVID-19 путешественникам, как и привитым (страна принимает "Спутник V"),... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:17
2022-03-10T14:17
2022-03-10T14:17
туризм
новости - туризм
сертификат о вакцинации
вакцина "спутник v"
пцр-тест
коронавирус covid-19
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765850688_0:209:1920:1289_1920x0_80_0_0_806531f7b3839d03b2f007b8f0522c34.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Дубай объявил о смягчении правил въезда для переболевших туристов, теперь перенесшим COVID-19 путешественникам, как и привитым (страна принимает "Спутник V"), больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед вылетом в эмират, сообщает АТОР.Для въезда достаточно предъявить один из трех документов на выбор: сертификат о вакцинации, медицинскую справку, свидетельствующую о выздоровлении от коронавируса (на момент прибытия с даты выписки должен пройти минимум месяц) или отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.Уточняется, что все документы следует предоставить на английском или арабском языке с QR-кодом.Тест на COVID-19 по прилете остается обязательным для всех туристов, кроме детей до 12 лет и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
https://ria.ru/20220310/katar-1777309156.html
оаэ
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765850688_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_09390e251b9a973de7c10bb5f4faf5ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сертификат о вакцинации, вакцина "спутник v", пцр-тест, коронавирус covid-19, туризм, туристы, оаэ, дубай
Дубай смягчил правила въезда для переболевших путешественников
Переболевшим туристам больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед вылетом в Дубай