https://ria.ru/20220310/dubay-1777435843.html

Дубай смягчил правила въезда для переболевших путешественников

Дубай смягчил правила въезда для переболевших путешественников - РИА Новости, 10.03.2022

Дубай смягчил правила въезда для переболевших путешественников

Дубай объявил о смягчении правил въезда для переболевших туристов, теперь перенесшим COVID-19 путешественникам, как и привитым (страна принимает "Спутник V"),... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:17

2022-03-10T14:17

2022-03-10T14:17

туризм

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сертификат о вакцинации

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Дубай объявил о смягчении правил въезда для переболевших туристов, теперь перенесшим COVID-19 путешественникам, как и привитым (страна принимает "Спутник V"), больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед вылетом в эмират, сообщает АТОР.Для въезда достаточно предъявить один из трех документов на выбор: сертификат о вакцинации, медицинскую справку, свидетельствующую о выздоровлении от коронавируса (на момент прибытия с даты выписки должен пройти минимум месяц) или отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.Уточняется, что все документы следует предоставить на английском или арабском языке с QR-кодом.Тест на COVID-19 по прилете остается обязательным для всех туристов, кроме детей до 12 лет и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, сертификат о вакцинации, вакцина "спутник v", пцр-тест, коронавирус covid-19, туризм, туристы, оаэ, дубай