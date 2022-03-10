Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/doroga-1777396293.html
Крым восстановил железнодорожную ветку с Херсонской областью
Крым восстановил железнодорожную ветку с Херсонской областью - РИА Новости, 10.03.2022
Крым восстановил железнодорожную ветку с Херсонской областью
Железнодорожная ветка на границе между Херсонской областью Украины и Крымом, разобранная около восьми лет назад украинскими националистами, восстановлена,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T07:41
2022-03-10T07:42
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
железная дорога
республика крым
донбасс
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155178/07/1551780732_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_16dc4c9a488a26398ebb1686021094cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Железнодорожная ветка на границе между Херсонской областью Украины и Крымом, разобранная около восьми лет назад украинскими националистами, восстановлена, сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона, курирующий северные районы полуострова, Михаил Шеремет.По его словам, после освобождения Украины от киевского режима и националистических группировок можно будет ставить вопрос о возобновлении полноценного железнодорожного пассажирского сообщения.Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/krym-1777216245.html
https://ria.ru/20220304/vodosnabzhenie-1776624511.html
россия
республика крым
донбасс
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155178/07/1551780732_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_250f8f64a0d4dfa19776f7f1e478ab9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, железная дорога, республика крым, донбасс, симферополь
07:41 10.03.2022 (обновлено: 07:42 10.03.2022)
 
Крым восстановил железнодорожную ветку с Херсонской областью

Депутат Шеремет: Крым восстановил железнодорожную ветку с Херсонской областью

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖелезная дорога в Крым
Железная дорога в Крым - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Железная дорога в Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Железнодорожная ветка на границе между Херсонской областью Украины и Крымом, разобранная около восьми лет назад украинскими националистами, восстановлена, сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона, курирующий северные районы полуострова, Михаил Шеремет.

"Разобранная восемь лет назад украинскими националистами на границе Крыма и Херсонской области в районе Армянска железнодорожная ветка восстановлена", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, после освобождения Украины от киевского режима и националистических группировок можно будет ставить вопрос о возобновлении полноценного железнодорожного пассажирского сообщения.
Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 07:48
В Госдуме назвали реалистичным предложение Украине по Крыму
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 23:41
Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил Хуснуллин
 
В миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФЖелезная дорогаРеспублика КрымДонбассСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала