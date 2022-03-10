https://ria.ru/20220310/doroga-1777396293.html

Крым восстановил железнодорожную ветку с Херсонской областью

Крым восстановил железнодорожную ветку с Херсонской областью - РИА Новости, 10.03.2022

Крым восстановил железнодорожную ветку с Херсонской областью

Железнодорожная ветка на границе между Херсонской областью Украины и Крымом, разобранная около восьми лет назад украинскими националистами, восстановлена,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T07:41

2022-03-10T07:41

2022-03-10T07:42

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

железная дорога

республика крым

донбасс

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155178/07/1551780732_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_16dc4c9a488a26398ebb1686021094cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Железнодорожная ветка на границе между Херсонской областью Украины и Крымом, разобранная около восьми лет назад украинскими националистами, восстановлена, сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона, курирующий северные районы полуострова, Михаил Шеремет.По его словам, после освобождения Украины от киевского режима и националистических группировок можно будет ставить вопрос о возобновлении полноценного железнодорожного пассажирского сообщения.Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/krym-1777216245.html

https://ria.ru/20220304/vodosnabzhenie-1776624511.html

россия

республика крым

донбасс

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, железная дорога, республика крым, донбасс, симферополь