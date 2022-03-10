https://ria.ru/20220310/doroga-1777396293.html
Крым восстановил железнодорожную ветку с Херсонской областью
Крым восстановил железнодорожную ветку с Херсонской областью - РИА Новости, 10.03.2022
Крым восстановил железнодорожную ветку с Херсонской областью
Железнодорожная ветка на границе между Херсонской областью Украины и Крымом, разобранная около восьми лет назад украинскими националистами, восстановлена,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T07:41
2022-03-10T07:41
2022-03-10T07:42
в мире
владимир путин
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Железнодорожная ветка на границе между Херсонской областью Украины и Крымом, разобранная около восьми лет назад украинскими националистами, восстановлена, сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона, курирующий северные районы полуострова, Михаил Шеремет.По его словам, после освобождения Украины от киевского режима и националистических группировок можно будет ставить вопрос о возобновлении полноценного железнодорожного пассажирского сообщения.Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/krym-1777216245.html
https://ria.ru/20220304/vodosnabzhenie-1776624511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, железная дорога, республика крым, донбасс, симферополь
07:41 10.03.2022 (обновлено: 07:42 10.03.2022)
Крым восстановил железнодорожную ветку с Херсонской областью
Депутат Шеремет: Крым восстановил железнодорожную ветку с Херсонской областью