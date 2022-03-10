https://ria.ru/20220310/donbass-1777405594.html

Раненная при обстреле Первомайска жительница ЛНР умерла

Раненная при обстреле Первомайска жительница ЛНР умерла - РИА Новости, 10.03.2022

Раненная при обстреле Первомайска жительница ЛНР умерла

Раненная накануне при обстреле со стороны силовиков мирная жительница Первомайска в ЛНР скончалась в госпитале, сообщили представители местных властей. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:18

2022-03-10T09:18

2022-03-10T17:37

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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Раненная накануне при обстреле со стороны силовиков мирная жительница Первомайска в ЛНР скончалась в госпитале, сообщили представители местных властей."Раненная вчера при обстреле города пациентка в Первомайске скончалась от полученных ранений", - сказал журналистам представитель местных властей."В результате очередного обстрела прифронтового Первомайска повреждены газо- и электроснабжение в частном секторе, разрушено 5 строений и хозпостроек. Тяжёлое ранение получила жительница города 1957 года рождения, от которого впоследствии скончалась", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что вечером 9 марта в результате артиллерийского обстрела Первомайска ранена мирная жительница, а также поврежден газопровод среднего давления.Накануне представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что украинские войска за период с 17 февраля по 8 марта обстреляли территорию Луганской народной республики почти 700 раз, погибли семеро мирных жителей и восемь получили ранения, в том числе в Первомайске.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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первомайск

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Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, первомайск, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии