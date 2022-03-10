https://ria.ru/20220310/donbass-1777400423.html
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР - РИА Новости, 10.03.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска в четверг утром выпустили 10 мин калибром 120 мм по населенному пункту Михайловка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:33
2022-03-10T08:33
2022-03-10T08:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили 10 мин калибром 120 мм по населенному пункту Михайловка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрел был зафиксирован в 8.00 и производился со стороны населенного пункта Троицкое.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
08:33 10.03.2022 (обновлено: 08:34 10.03.2022)
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили десять мин по Михайловке