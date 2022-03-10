https://ria.ru/20220310/dollar-1777413989.html

Курс доллара обновил исторический максимум

Курс доллара обновил исторический максимум - РИА Новости, 10.03.2022

Курс доллара обновил исторический максимум

Рубль в четверг после утренних попыток скорректироваться вверх перешел к снижению и обновил исторический минимум против доллара, следует из данных Московской... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:26

2022-03-10T10:26

2022-03-10T10:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

динамика курсов валют

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рубль в четверг после утренних попыток скорректироваться вверх перешел к снижению и обновил исторический минимум против доллара, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск повышался на 20 копеек, до 120,2 рубля, курс евро – на 1,6 рубля, до 128,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар поднимался до нового максимума - 121,53 рубля.С утра доллар максимально опускался до 115,02 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, московская биржа, динамика курсов валют