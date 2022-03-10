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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220310/dollar-1777413989.html
Курс доллара обновил исторический максимум
Курс доллара обновил исторический максимум - РИА Новости, 10.03.2022
Курс доллара обновил исторический максимум
Рубль в четверг после утренних попыток скорректироваться вверх перешел к снижению и обновил исторический минимум против доллара, следует из данных Московской... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:26
2022-03-10T10:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
динамика курсов валют
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рубль в четверг после утренних попыток скорректироваться вверх перешел к снижению и обновил исторический минимум против доллара, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск повышался на 20 копеек, до 120,2 рубля, курс евро – на 1,6 рубля, до 128,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар поднимался до нового максимума - 121,53 рубля.С утра доллар максимально опускался до 115,02 рубля.
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экономика, московская биржа, динамика курсов валют
10:26 10.03.2022
 
Курс доллара обновил исторический максимум

Курс доллара обновил исторический максимум, подскочив до 120,2 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рубль в четверг после утренних попыток скорректироваться вверх перешел к снижению и обновил исторический минимум против доллара, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск повышался на 20 копеек, до 120,2 рубля, курс евро – на 1,6 рубля, до 128,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар поднимался до нового максимума - 121,53 рубля.
С утра доллар максимально опускался до 115,02 рубля.
 
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