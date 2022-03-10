https://ria.ru/20220310/dollar-1777413989.html
Курс доллара обновил исторический максимум
Курс доллара обновил исторический максимум - РИА Новости, 10.03.2022
Курс доллара обновил исторический максимум
Рубль в четверг после утренних попыток скорректироваться вверх перешел к снижению и обновил исторический минимум против доллара, следует из данных Московской... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:26
2022-03-10T10:26
2022-03-10T10:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
динамика курсов валют
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рубль в четверг после утренних попыток скорректироваться вверх перешел к снижению и обновил исторический минимум против доллара, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск повышался на 20 копеек, до 120,2 рубля, курс евро – на 1,6 рубля, до 128,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар поднимался до нового максимума - 121,53 рубля.С утра доллар максимально опускался до 115,02 рубля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_c9628d6337d87401ce287ee725eb115a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, динамика курсов валют
Курс доллара обновил исторический максимум
Курс доллара обновил исторический максимум, подскочив до 120,2 рубля