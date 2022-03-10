https://ria.ru/20220310/dnr-1777494967.html

Мэр Докучаевска заявил о панике и истерике в рядах ВСУ

Мэр Докучаевска заявил о панике и истерике в рядах ВСУ - РИА Новости, 10.03.2022

Мэр Докучаевска заявил о панике и истерике в рядах ВСУ

Мэр города Докучаевск в Донецкой народной республике Александр Качанов связывает участившиеся обстрелы со стороны украинских войск с паникой и истерикой в их... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:59

2022-03-10T15:59

2022-03-10T16:04

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вооруженные силы рф

владимир путин

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОКУЧАЕВСК (ДНР), 10 мар - РИА Новости. Мэр города Докучаевск в Донецкой народной республике Александр Качанов связывает участившиеся обстрелы со стороны украинских войск с паникой и истерикой в их рядах."За последнее время, начиная с 23 числа (февраля - ред.), начались обстрелы массированные, повреждено объектов больше, чем за предыдущие годы. Я это связываю с тем, что сейчас в рядах нашего противника истерика и паника. Стреляли непосредственно по городу пакетами "Града" неслучайно, именно два пакета пришло в одно и то же место фактически, то есть это было сделано целенаправленно", - сказал он РИА Новости.По словам мэра, за прошедшие две недели разрушено 215 объектов социальной инфраструктуры - котельные, многоквартирный жилой фонд, частный жилой фонд. "За предыдущие годы не было столько разрушений, хотя мы в красной зоне и были", - отметил Качанов.Он также сообщил, что город принимает беженцев. "Мы их размещаем, проводим фильтрацию, полиция проводит. Мы до одних суток с ними, их моем, кормим, приводим в более-менее нормальный вид и отправляем в Российскую Федерацию", - рассказал мэр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/donbass-1776932770.html

https://ria.ru/20220310/dnr-1777401880.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, докучаевск, россия, вооруженные силы рф, владимир путин