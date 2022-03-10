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Войска ДНР освободили 78 населенных пунктов
Войска ДНР освободили 78 населенных пунктов - РИА Новости, 10.03.2022
Войска ДНР освободили 78 населенных пунктов
Силы Донецкой народной республики освободили уже 78 населенных пунктов, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:24
2022-03-10T12:24
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
володарский район
владимир путин
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики освободили уже 78 населенных пунктов, заявил штаб территориальной обороны ДНР.Накануне штаб сообщал, что освобождено 74 пункта.По последним данным, военным удалось освободить населенные пункты Старый Крым, Гранитное (Володарский район), Новоалексеевка и Первомайское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
россия
володарский район
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, володарский район, владимир путин
12:24 10.03.2022
 
Войска ДНР освободили 78 населенных пунктов

Штаб обороны ДНР: вооруженные силы республики освободили 78 населенных пунктов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в поселке Сартана в Донецкой народной республике
Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Сартана в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Сартана в Донецкой народной республике
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики освободили уже 78 населенных пунктов, заявил штаб территориальной обороны ДНР.
Накануне штаб сообщал, что освобождено 74 пункта.
По последним данным, военным удалось освободить населенные пункты Старый Крым, Гранитное (Володарский район), Новоалексеевка и Первомайское.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Местные жители на автобусной остановке в селе Пионерское в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 11:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР поможет жителям освобожденных территорий вернуться к нормальной жизни
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВолодарский районВладимир Путин
 
 
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