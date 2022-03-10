https://ria.ru/20220310/dnr-1777441791.html

Войска ДНР освободили 78 населенных пунктов

Войска ДНР освободили 78 населенных пунктов - РИА Новости, 10.03.2022

Войска ДНР освободили 78 населенных пунктов

Силы Донецкой народной республики освободили уже 78 населенных пунктов, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:24

2022-03-10T12:24

2022-03-10T12:24

в мире

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

володарский район

владимир путин

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики освободили уже 78 населенных пунктов, заявил штаб территориальной обороны ДНР.Накануне штаб сообщал, что освобождено 74 пункта.По последним данным, военным удалось освободить населенные пункты Старый Крым, Гранитное (Володарский район), Новоалексеевка и Первомайское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/donbass-1777434803.html

донецкая народная республика

россия

володарский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, володарский район, владимир путин