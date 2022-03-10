Войска ДНР освободили 78 населенных пунктов
Штаб обороны ДНР: вооруженные силы республики освободили 78 населенных пунктов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в поселке Сартана в Донецкой народной республике
Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Сартана в Донецкой народной республике
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики освободили уже 78 населенных пунктов, заявил штаб территориальной обороны ДНР.
Накануне штаб сообщал, что освобождено 74 пункта.
По последним данным, военным удалось освободить населенные пункты Старый Крым, Гранитное (Володарский район), Новоалексеевка и Первомайское.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.