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Войска ДНР взяли под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла
Войска ДНР взяли под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла - РИА Новости, 10.03.2022
Войска ДНР взяли под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла
Группировка войск ДНР взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:35
2022-03-10T10:35
2022-03-10T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
украина
донецкая народная республика
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня группировка войск Донецкой Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла", - заявил он."Продвижение составило 4 километра", - уточнил представитель ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, украина, донецкая народная республика, политика
10:35 10.03.2022 (обновлено: 10:56 10.03.2022)
Войска ДНР взяли под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла
Минобороны: войска ДНР взяли под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла