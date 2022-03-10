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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/dnr-1777415719.html
Войска ДНР взяли под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла
Войска ДНР взяли под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла - РИА Новости, 10.03.2022
Войска ДНР взяли под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла
Группировка войск ДНР взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:35
2022-03-10T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
украина
донецкая народная республика
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня группировка войск Донецкой Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла", - заявил он."Продвижение составило 4 километра", - уточнил представитель ведомства.
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признание днр и лнр в россии, украина, донецкая народная республика, политика
10:35 10.03.2022 (обновлено: 10:56 10.03.2022)
 
Войска ДНР взяли под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла

Минобороны: войска ДНР взяли под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец народной милиции Донецкой народной республики
Боец народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец народной милиции Донецкой народной республики
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня группировка войск Донецкой Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла", - заявил он.
"Продвижение составило 4 километра", - уточнил представитель ведомства.
Конашенков о работе над данными по американским биолабораториям на Украине - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 10:47
Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине
 
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