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Украинские войска 26 раз открывали огонь по ДНР за сутки

Украинские войска 26 раз открывали огонь по ДНР за сутки - РИА Новости, 10.03.2022

Украинские войска 26 раз открывали огонь по ДНР за сутки

Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по ДНР, применив 292 единицы боеприпасов, ранены два мирных жителя, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:36

2022-03-10T09:36

2022-03-10T09:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по ДНР, применив 292 единицы боеприпасов, ранены два мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 292 единицы", - отмечается в сообщении. В результате обстрелов двое мирных жителей ранены, в том числе один с ранее освобожденных Народной милицией ДНР территорий.Кроме того, повреждено 17 домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры: ЛЭП, газопровод и прихрамовая территория в Александровке."Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов: Байрак, Гольмовский, Горловка (пос. шахты им. Гагарина, 6/7), Озеряновка, Широкая Балка, Верхнеторецкое (нижнее), г. Донецк (Петровский район - пос. ш-ты "Трудовская"; Куйбышевский район), Александровка, Луганское", - уточнила организация.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, вооруженные силы рф