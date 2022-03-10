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Женщина пострадала в результате обстрела поселка шахты "Трудовская" в ДНР
Женщина пострадала в результате обстрела поселка шахты "Трудовская" в ДНР - РИА Новости, 10.03.2022
Женщина пострадала в результате обстрела поселка шахты "Трудовская" в ДНР
Украинские войска в четверг утром выпустили 6 мин калибром 120 мм по поселку шахты "Трудовская" на окраине Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:48
2022-03-10T08:58
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили 6 мин калибром 120 мм по поселку шахты "Трудовская" на окраине Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрел был зафиксирован в 8.10 и производился со стороны населенного пункта Марьинка.Как сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела пострадала женщина."В результате утреннего обстрела поселка шахты "Трудовская" из-под завалов разрушенного от украинского снаряда жилого дома по улице Безлесной, 38 извлекли женщину 1955 года рождения. С пострадавшей работают медики", - написал Кулемзин в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/poteri-1777375505.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин
08:48 10.03.2022 (обновлено: 08:58 10.03.2022)
 
Женщина пострадала в результате обстрела поселка шахты "Трудовская" в ДНР

В ДНР женщина пострадала в результате обстрела поселка шахты "Трудовская" со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке шахты "Трудовская" в Донецке
Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке шахты Трудовская в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке шахты "Трудовская" в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили 6 мин калибром 120 мм по поселку шахты "Трудовская" на окраине Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел был зафиксирован в 8.10 и производился со стороны населенного пункта Марьинка.
Как сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела пострадала женщина.
"В результате утреннего обстрела поселка шахты "Трудовская" из-под завалов разрушенного от украинского снаряда жилого дома по улице Безлесной, 38 извлекли женщину 1955 года рождения. С пострадавшей работают медики", - написал Кулемзин в Telegram.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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