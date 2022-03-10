https://ria.ru/20220310/disney-1777569670.html

Disney приостанавливает работу в России

Disney приостанавливает работу в России - РИА Новости, 10.03.2022

Disney приостанавливает работу в России

Компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной, решение коснется релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T23:18

2022-03-10T23:18

2022-03-10T23:18

экономика

россия

walt disney animation studios

the walt disney company

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной, решение коснется релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной линии и работы журнала National Geographic, сообщила компания в четверг.На прошлой неделе The Walt Disney приняла решение о приостановке выхода своей продукции в российских кинотеатрах. С учетом развития ситуации, компания объявила в четверг о приостановке всей другой деятельности. "Это включает лицензирование контента и продукции, деятельность круизной линии Disney Cruise Line, работу журнала и туры от National Geographic, производство местного контента и (работы) линейных каналов", - говорится в опубликованном компанией заявлении."Некоторые виды этой деятельности будут приостановлены незамедлительно", - говорится в сообщении.В Disney сообщают вместе с тем, что сотрудники компании в России не потеряют свое трудоустройство.

https://ria.ru/20220309/warnermedia-1777377982.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, walt disney animation studios, the walt disney company