https://ria.ru/20220310/disney-1777569670.html
Disney приостанавливает работу в России
Disney приостанавливает работу в России - РИА Новости, 10.03.2022
Disney приостанавливает работу в России
Компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной, решение коснется релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:18
2022-03-10T23:18
2022-03-10T23:18
экономика
россия
walt disney animation studios
the walt disney company
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной, решение коснется релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной линии и работы журнала National Geographic, сообщила компания в четверг.На прошлой неделе The Walt Disney приняла решение о приостановке выхода своей продукции в российских кинотеатрах. С учетом развития ситуации, компания объявила в четверг о приостановке всей другой деятельности. "Это включает лицензирование контента и продукции, деятельность круизной линии Disney Cruise Line, работу журнала и туры от National Geographic, производство местного контента и (работы) линейных каналов", - говорится в опубликованном компанией заявлении."Некоторые виды этой деятельности будут приостановлены незамедлительно", - говорится в сообщении.В Disney сообщают вместе с тем, что сотрудники компании в России не потеряют свое трудоустройство.
https://ria.ru/20220309/warnermedia-1777377982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, walt disney animation studios, the walt disney company
Disney приостанавливает работу в России
Компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной, решение коснется релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной линии и работы журнала National Geographic, сообщила компания в четверг.
На прошлой неделе The Walt Disney приняла решение о приостановке выхода своей продукции в российских кинотеатрах. С учетом развития ситуации, компания объявила в четверг о приостановке всей другой деятельности. "Это включает лицензирование контента и продукции, деятельность круизной линии Disney Cruise Line, работу журнала и туры от National Geographic, производство местного контента и (работы) линейных каналов", - говорится в опубликованном компанией заявлении.
"Некоторые виды этой деятельности будут приостановлены незамедлительно", - говорится в сообщении.
В Disney сообщают вместе с тем, что сотрудники компании в России
не потеряют свое трудоустройство.