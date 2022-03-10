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Disney приостанавливает работу в России
Disney приостанавливает работу в России - РИА Новости, 10.03.2022
Disney приостанавливает работу в России
Компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной, решение коснется релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:18
2022-03-10T23:18
экономика
россия
walt disney animation studios
the walt disney company
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной, решение коснется релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной линии и работы журнала National Geographic, сообщила компания в четверг.На прошлой неделе The Walt Disney приняла решение о приостановке выхода своей продукции в российских кинотеатрах. С учетом развития ситуации, компания объявила в четверг о приостановке всей другой деятельности. "Это включает лицензирование контента и продукции, деятельность круизной линии Disney Cruise Line, работу журнала и туры от National Geographic, производство местного контента и (работы) линейных каналов", - говорится в опубликованном компанией заявлении."Некоторые виды этой деятельности будут приостановлены незамедлительно", - говорится в сообщении.В Disney сообщают вместе с тем, что сотрудники компании в России не потеряют свое трудоустройство.
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экономика, россия, walt disney animation studios, the walt disney company
23:18 10.03.2022
 
Disney приостанавливает работу в России

Компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной

© Flickr / architekt2Логотип студия Disney
Логотип студия Disney - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Flickr / architekt2
Логотип студия Disney
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной, решение коснется релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной линии и работы журнала National Geographic, сообщила компания в четверг.
На прошлой неделе The Walt Disney приняла решение о приостановке выхода своей продукции в российских кинотеатрах. С учетом развития ситуации, компания объявила в четверг о приостановке всей другой деятельности. "Это включает лицензирование контента и продукции, деятельность круизной линии Disney Cruise Line, работу журнала и туры от National Geographic, производство местного контента и (работы) линейных каналов", - говорится в опубликованном компанией заявлении.
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"Некоторые виды этой деятельности будут приостановлены незамедлительно", - говорится в сообщении.
В Disney сообщают вместе с тем, что сотрудники компании в России не потеряют свое трудоустройство.
 
ЭкономикаРоссияWalt Disney Animation StudiosThe Walt Disney Company
 
 
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