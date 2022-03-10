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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Лавров призвал не медлить с демилитаризацией Украины
Лавров призвал не медлить с демилитаризацией Украины - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров призвал не медлить с демилитаризацией Украины
Демилитаризация Украины необходима, с этим медлить нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:53
2022-03-10T14:01
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Демилитаризация Украины необходима, с этим медлить нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, мы и сейчас хотим, чтобы дипломатия решала все вопросы, но в этот раз мы четко объяснили, что необходима демилитаризация Украины, денацификация Украины необходима, и с этим медлить нельзя. Потому что угроза, создававшаяся на этой территории для РФ - прямая военная, культурная, информационная угроза, языковая, цивилизационная, - она уже обрела абсолютно внятный и неотложный характер", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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украина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
13:53 10.03.2022 (обновлено: 14:01 10.03.2022)
 
Лавров призвал не медлить с демилитаризацией Украины

Глава МИД Лавров: демилитаризация Украины необходима, с этим медлить нельзя

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Демилитаризация Украины необходима, с этим медлить нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, мы и сейчас хотим, чтобы дипломатия решала все вопросы, но в этот раз мы четко объяснили, что необходима демилитаризация Украины, денацификация Украины необходима, и с этим медлить нельзя. Потому что угроза, создававшаяся на этой территории для РФ - прямая военная, культурная, информационная угроза, языковая, цивилизационная, - она уже обрела абсолютно внятный и неотложный характер", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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