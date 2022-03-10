https://ria.ru/20220310/demilitarizatsiya-1777463867.html
Лавров призвал не медлить с демилитаризацией Украины
Лавров призвал не медлить с демилитаризацией Украины - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров призвал не медлить с демилитаризацией Украины
Демилитаризация Украины необходима, с этим медлить нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:53
2022-03-10T13:53
2022-03-10T14:01
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Демилитаризация Украины необходима, с этим медлить нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, мы и сейчас хотим, чтобы дипломатия решала все вопросы, но в этот раз мы четко объяснили, что необходима демилитаризация Украины, денацификация Украины необходима, и с этим медлить нельзя. Потому что угроза, создававшаяся на этой территории для РФ - прямая военная, культурная, информационная угроза, языковая, цивилизационная, - она уже обрела абсолютно внятный и неотложный характер", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
13:53 10.03.2022 (обновлено: 14:01 10.03.2022)
Лавров призвал не медлить с демилитаризацией Украины
Глава МИД Лавров: демилитаризация Украины необходима, с этим медлить нельзя