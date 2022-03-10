https://ria.ru/20220310/demilitarizatsiya-1777463867.html

Лавров призвал не медлить с демилитаризацией Украины

Лавров призвал не медлить с демилитаризацией Украины - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров призвал не медлить с демилитаризацией Украины

Демилитаризация Украины необходима, с этим медлить нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:53

2022-03-10T13:53

2022-03-10T14:01

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Демилитаризация Украины необходима, с этим медлить нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, мы и сейчас хотим, чтобы дипломатия решала все вопросы, но в этот раз мы четко объяснили, что необходима демилитаризация Украины, денацификация Украины необходима, и с этим медлить нельзя. Потому что угроза, создававшаяся на этой территории для РФ - прямая военная, культурная, информационная угроза, языковая, цивилизационная, - она уже обрела абсолютно внятный и неотложный характер", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр