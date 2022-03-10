23:38 10.03.2022 (обновлено: 00:28 11.03.2022)
Глава МВФ оценила вероятность дефолта в России
Глава МВФ Георгиева: дефолт России более не является невероятным событием
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций, об этом она заявила в интервью телеканалу CNBC.
"Что касается дефолта - более это не является невероятным событием", - сказала Георгиева.
"Я не буду спекулировать о вероятности этого (дефолта), поскольку есть два фактора: как долго будет продолжаться война и как долго будут продолжаться санкции, а также то, что может быть решено относительно того, чтобы у России была некоторая возможность выплаты, вероятно, части своих долгов. Ничего из этого не ясно сейчас", - сказала глава ВМФ.
По ее словам, "беспрецедентные санкции, введенные против России, толкнули страну в рецессию". "По нашей оценке это будет глубокая рецессия в дополнение к резкому сокращению российской экономики", - сказала глава ВМФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.