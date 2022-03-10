https://ria.ru/20220310/defolt-1777571466.html

Глава МВФ оценила вероятность дефолта в России

Глава МВФ оценила вероятность дефолта в России - РИА Новости, 11.03.2022

Глава МВФ оценила вероятность дефолта в России

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций, об этом она... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-10T23:38

2022-03-10T23:38

2022-03-11T00:28

экономика

мвф

россия

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций, об этом она заявила в интервью телеканалу CNBC."Что касается дефолта - более это не является невероятным событием", - сказала Георгиева."Я не буду спекулировать о вероятности этого (дефолта), поскольку есть два фактора: как долго будет продолжаться война и как долго будут продолжаться санкции, а также то, что может быть решено относительно того, чтобы у России была некоторая возможность выплаты, вероятно, части своих долгов. Ничего из этого не ясно сейчас", - сказала глава ВМФ.По ее словам, "беспрецедентные санкции, введенные против России, толкнули страну в рецессию". "По нашей оценке это будет глубокая рецессия в дополнение к резкому сокращению российской экономики", - сказала глава ВМФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/siluanov-1777522624.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, мвф, россия