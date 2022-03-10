Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/defolt-1777571466.html
Глава МВФ оценила вероятность дефолта в России
Глава МВФ оценила вероятность дефолта в России - РИА Новости, 11.03.2022
Глава МВФ оценила вероятность дефолта в России
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций, об этом она... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-10T23:38
2022-03-11T00:28
экономика
мвф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754143063_0:0:2824:1588_1920x0_80_0_0_52c428db6f19c5b80270381629dd46b0.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций, об этом она заявила в интервью телеканалу CNBC."Что касается дефолта - более это не является невероятным событием", - сказала Георгиева."Я не буду спекулировать о вероятности этого (дефолта), поскольку есть два фактора: как долго будет продолжаться война и как долго будут продолжаться санкции, а также то, что может быть решено относительно того, чтобы у России была некоторая возможность выплаты, вероятно, части своих долгов. Ничего из этого не ясно сейчас", - сказала глава ВМФ.По ее словам, "беспрецедентные санкции, введенные против России, толкнули страну в рецессию". "По нашей оценке это будет глубокая рецессия в дополнение к резкому сокращению российской экономики", - сказала глава ВМФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/siluanov-1777522624.html
https://ria.ru/20220301/defolt-1775710847.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754143063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d0afed8eac6c1236add035977074ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, мвф, россия
23:38 10.03.2022 (обновлено: 00:28 11.03.2022)
 
Глава МВФ оценила вероятность дефолта в России

Глава МВФ Георгиева: дефолт России более не является невероятным событием

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций, об этом она заявила в интервью телеканалу CNBC.
"Что касается дефолта - более это не является невероятным событием", - сказала Георгиева.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 17:32
Россия будет погашать внешние долги в рублях, заявил Силуанов
"Я не буду спекулировать о вероятности этого (дефолта), поскольку есть два фактора: как долго будет продолжаться война и как долго будут продолжаться санкции, а также то, что может быть решено относительно того, чтобы у России была некоторая возможность выплаты, вероятно, части своих долгов. Ничего из этого не ясно сейчас", - сказала глава ВМФ.
По ее словам, "беспрецедентные санкции, введенные против России, толкнули страну в рецессию". "По нашей оценке это будет глубокая рецессия в дополнение к резкому сокращению российской экономики", - сказала глава ВМФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 02:11
Эксперт назвал низкой вероятность дефолта в России
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
ЭкономикаМВФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала