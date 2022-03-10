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В Забайкалье нет дефицита продовольственных товаров, сообщают власти
В Забайкалье нет дефицита продовольственных товаров, сообщают власти - РИА Новости, 10.03.2022
В Забайкалье нет дефицита продовольственных товаров, сообщают власти
Дефицита продовольственных товаров первой необходимости в Забайкалье нет, запасы по основным продовольственным товарам в розничной торговле составляют от 17 до... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:14
2022-03-10T12:14
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
забайкальский край
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ЧИТА, 10 мар - РИА Новости. Дефицита продовольственных товаров первой необходимости в Забайкалье нет, запасы по основным продовольственным товарам в розничной торговле составляют от 17 до 35 дней с учетом текущего спроса, заявил министр экономического развития региона Александр Бардалеев."В оптовой торговле запасы на сегодняшний день от 15 до 34 дней. В том числе сахар - на 17 дней, гречка - на 19, детское питание - на 20 дней, подсолнечное масло - на 27 дней… Оснований для паники нет", - процитировали в пресс-службе министерства слова Бардалеева.Министр отметил, что в регионе нет дефицита продовольственных товаров первой необходимости. Товарные запасы по основным продовольственным товарам в розничной торговле составляют от 17 до 35 дней с учетом текущего спроса.По данным Росстата, цена на сахар с 26 февраля по 4 марта показала наибольший рост среди продовольственных товаров - 3,29% по сравнению с предыдущей неделей, детские овощные консервы подорожали на 2,39%. Недельная инфляция с 26 февраля по 4 марта составила 2,22%.
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забайкальский край
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), забайкальский край
12:14 10.03.2022
 
В Забайкалье нет дефицита продовольственных товаров, сообщают власти

Власти Забайкалья сообщают, что в регионе нет дефицита продовольственных товаров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете
Покупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете
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ЧИТА, 10 мар - РИА Новости. Дефицита продовольственных товаров первой необходимости в Забайкалье нет, запасы по основным продовольственным товарам в розничной торговле составляют от 17 до 35 дней с учетом текущего спроса, заявил министр экономического развития региона Александр Бардалеев.
"В оптовой торговле запасы на сегодняшний день от 15 до 34 дней. В том числе сахар - на 17 дней, гречка - на 19, детское питание - на 20 дней, подсолнечное масло - на 27 дней… Оснований для паники нет", - процитировали в пресс-службе министерства слова Бардалеева.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 17:25
Госдума выработает механизмы по ограничению роста цен на товары
Министр отметил, что в регионе нет дефицита продовольственных товаров первой необходимости. Товарные запасы по основным продовольственным товарам в розничной торговле составляют от 17 до 35 дней с учетом текущего спроса.
По данным Росстата, цена на сахар с 26 февраля по 4 марта показала наибольший рост среди продовольственных товаров - 3,29% по сравнению с предыдущей неделей, детские овощные консервы подорожали на 2,39%. Недельная инфляция с 26 февраля по 4 марта составила 2,22%.
 
ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Забайкальский край
 
 
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