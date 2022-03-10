https://ria.ru/20220310/defitsit-1777439562.html

В Забайкалье нет дефицита продовольственных товаров, сообщают власти

В Забайкалье нет дефицита продовольственных товаров, сообщают власти - РИА Новости, 10.03.2022

В Забайкалье нет дефицита продовольственных товаров, сообщают власти

Дефицита продовольственных товаров первой необходимости в Забайкалье нет, запасы по основным продовольственным товарам в розничной торговле составляют от 17 до... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:14

2022-03-10T12:14

2022-03-10T12:14

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

забайкальский край

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ЧИТА, 10 мар - РИА Новости. Дефицита продовольственных товаров первой необходимости в Забайкалье нет, запасы по основным продовольственным товарам в розничной торговле составляют от 17 до 35 дней с учетом текущего спроса, заявил министр экономического развития региона Александр Бардалеев."В оптовой торговле запасы на сегодняшний день от 15 до 34 дней. В том числе сахар - на 17 дней, гречка - на 19, детское питание - на 20 дней, подсолнечное масло - на 27 дней… Оснований для паники нет", - процитировали в пресс-службе министерства слова Бардалеева.Министр отметил, что в регионе нет дефицита продовольственных товаров первой необходимости. Товарные запасы по основным продовольственным товарам в розничной торговле составляют от 17 до 35 дней с учетом текущего спроса.По данным Росстата, цена на сахар с 26 февраля по 4 марта показала наибольший рост среди продовольственных товаров - 3,29% по сравнению с предыдущей неделей, детские овощные консервы подорожали на 2,39%. Недельная инфляция с 26 февраля по 4 марта составила 2,22%.

https://ria.ru/20220305/tseny-1776794291.html

забайкальский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), забайкальский край