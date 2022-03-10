https://ria.ru/20220310/deere-1777385517.html

СМИ: производитель сельхозтехники Deere приостановил поставки в Россию

СМИ: производитель сельхозтехники Deere приостановил поставки в Россию - РИА Новости, 10.03.2022

СМИ: производитель сельхозтехники Deere приостановил поставки в Россию

Производитель сельскохозяйственной техники Deere приостановил поставки в Россию и Белоруссию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T01:07

2022-03-10T01:07

2022-03-10T01:07

в мире

владимир путин

россия

дмитрий песков

украина

донбасс

санкции в отношении россии

москва

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Производитель сельскохозяйственной техники Deere приостановил поставки в Россию и Белоруссию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

россия

украина

донбасс

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, дмитрий песков, украина, донбасс, санкции в отношении россии, москва