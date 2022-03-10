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СМИ: производитель сельхозтехники Deere приостановил поставки в Россию
СМИ: производитель сельхозтехники Deere приостановил поставки в Россию - РИА Новости, 10.03.2022
СМИ: производитель сельхозтехники Deere приостановил поставки в Россию
Производитель сельскохозяйственной техники Deere приостановил поставки в Россию и Белоруссию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T01:07
2022-03-10T01:07
в мире
владимир путин
россия
дмитрий песков
украина
донбасс
санкции в отношении россии
москва
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Производитель сельскохозяйственной техники Deere приостановил поставки в Россию и Белоруссию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
россия
украина
донбасс
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в мире, владимир путин, россия, дмитрий песков, украина, донбасс, санкции в отношении россии, москва
01:07 10.03.2022
 
СМИ: производитель сельхозтехники Deere приостановил поставки в Россию

Блумберг: производитель сельхозтехники Deere приостановил поставки в Россию и Белоруссию

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУборка и переработка урожая картофеля
Уборка и переработка урожая картофеля - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Уборка и переработка урожая картофеля. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Производитель сельскохозяйственной техники Deere приостановил поставки в Россию и Белоруссию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.

"Мы пристально продолжаем наблюдать за ситуацией, полностью соблюдаем американские и международные санкции", — приводит агентство слова представителя.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
 
В миреВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковУкраинаДонбассСанкции в отношении РоссииМосква
 
 
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