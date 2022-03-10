СМИ: производитель сельхозтехники Deere приостановил поставки в Россию
Блумберг: производитель сельхозтехники Deere приостановил поставки в Россию и Белоруссию
Уборка и переработка урожая картофеля. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Производитель сельскохозяйственной техники Deere приостановил поставки в Россию и Белоруссию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.
"Мы пристально продолжаем наблюдать за ситуацией, полностью соблюдаем американские и международные санкции", — приводит агентство слова представителя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.