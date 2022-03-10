https://ria.ru/20220310/dannye-1777569957.html

Гумштаб: агенты СБУ под видом шоферов собирали данные о российских войсках

Гумштаб: агенты СБУ под видом шоферов собирали данные о российских войсках - РИА Новости, 10.03.2022

Гумштаб: агенты СБУ под видом шоферов собирали данные о российских войсках

Часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн на Украине на двух маршрутах была заменена на сотрудников СБУ, которые собирали информацию о расположении... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T23:22

2022-03-10T23:22

2022-03-10T23:22

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн на Украине на двух маршрутах была заменена на сотрудников СБУ, которые собирали информацию о расположении подразделений российской армии, попытка передать разведывательные сведения из городов Энергодар и Сумы была пресечена, заявил межведомственный координационный штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине."Обращаем внимание украинской стороны, что нами достоверно установлено – при проведении гуманитарных операций 10 марта 2022 года на маршрутах из города Тростянец в направлении города Полтавы, а также из города Запорожье в город Энергодар часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн была заменена на сотрудников СБУ, которые в ходе движения осуществляли разведку и фиксировали объективную информацию о расположении подразделений Вооруженных сил России", - говорится в заявлении."При этом из городов Энергодар и Сумы указанные лица осуществили попытку передачи разведывательных сведений, которая благодаря оперативно принятым мерам подразделений Вооруженных сил России была пресечена. Данные факты считаем недопустимыми", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20220310/gumkoridory-1777563254.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, служба безопасности украины, украина