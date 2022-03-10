Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/dannye-1777569957.html
Гумштаб: агенты СБУ под видом шоферов собирали данные о российских войсках
Гумштаб: агенты СБУ под видом шоферов собирали данные о российских войсках - РИА Новости, 10.03.2022
Гумштаб: агенты СБУ под видом шоферов собирали данные о российских войсках
Часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн на Украине на двух маршрутах была заменена на сотрудников СБУ, которые собирали информацию о расположении... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:22
2022-03-10T23:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
служба безопасности украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_471:0:2851:1338_1920x0_80_0_0_ca104eae7cd12e7cda1719b74b6a756c.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн на Украине на двух маршрутах была заменена на сотрудников СБУ, которые собирали информацию о расположении подразделений российской армии, попытка передать разведывательные сведения из городов Энергодар и Сумы была пресечена, заявил межведомственный координационный штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине."Обращаем внимание украинской стороны, что нами достоверно установлено – при проведении гуманитарных операций 10 марта 2022 года на маршрутах из города Тростянец в направлении города Полтавы, а также из города Запорожье в город Энергодар часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн была заменена на сотрудников СБУ, которые в ходе движения осуществляли разведку и фиксировали объективную информацию о расположении подразделений Вооруженных сил России", - говорится в заявлении."При этом из городов Энергодар и Сумы указанные лица осуществили попытку передачи разведывательных сведений, которая благодаря оперативно принятым мерам подразделений Вооруженных сил России была пресечена. Данные факты считаем недопустимыми", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20220310/gumkoridory-1777563254.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_706:0:2610:1428_1920x0_80_0_0_33c2f45421c0b6a81db0704ddc485f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, служба безопасности украины, украина
23:22 10.03.2022
 
Гумштаб: агенты СБУ под видом шоферов собирали данные о российских войсках

Гумштаб: сотрудники СБУ под видом шоферов собирали данные о российских войсках

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн на Украине на двух маршрутах была заменена на сотрудников СБУ, которые собирали информацию о расположении подразделений российской армии, попытка передать разведывательные сведения из городов Энергодар и Сумы была пресечена, заявил межведомственный координационный штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
"Обращаем внимание украинской стороны, что нами достоверно установлено – при проведении гуманитарных операций 10 марта 2022 года на маршрутах из города Тростянец в направлении города Полтавы, а также из города Запорожье в город Энергодар часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн была заменена на сотрудников СБУ, которые в ходе движения осуществляли разведку и фиксировали объективную информацию о расположении подразделений Вооруженных сил России", - говорится в заявлении.
"При этом из городов Энергодар и Сумы указанные лица осуществили попытку передачи разведывательных сведений, которая благодаря оперативно принятым мерам подразделений Вооруженных сил России была пресечена. Данные факты считаем недопустимыми", - отмечается в заявлении.
Жители Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 22:02
Гумкоридоры на Украине в сторону России будут ежедневно открывать в 10:00
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала