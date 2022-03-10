Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/dannye-1777395505.html
Россиянам посоветовали скопировать данные из облаков Google и iCloud
Россиянам посоветовали скопировать данные из облаков Google и iCloud - РИА Новости, 10.03.2022
Россиянам посоветовали скопировать данные из облаков Google и iCloud
Жителям России следует сохранить свои данные из облачных хранилищ Google и iCloud из-за возможных проблем с оплатой данных сервисов, заявил РИА Новости директор РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T07:27
2022-03-10T07:28
общество
технологии
россия
apple
google
владимир зыков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150612/27/1506122703_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_9a5ecfa6e3dddf7b0ca1cc309feb7371.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Жителям России следует сохранить свои данные из облачных хранилищ Google и iCloud из-за возможных проблем с оплатой данных сервисов, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.Ранее в среду Альфа-банк предупредил, что начиная с четверга в магазине приложений AppStore перестанет проходить оплата по картам российских банков, при этом сохранится функция пополнения счета по номеру телефона. Кроме того, в связи с приостановкой операций в России международными платежными системами Visa и Mastercard россияне не смогут использовать сервисы ApplePay и GooglePay с данными картами.По словам эксперта, лучше переносить данные на российские сервисы "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru", так как даже если их оплата станет невозможной через магазин приложений Apple и Google, то их всегда можно будет оплатить через веб-версию.
https://ria.ru/20220310/mastercard-1777381650.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150612/27/1506122703_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_776bdb3a21fc51ff8d7fa0845e353d03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, apple, google, владимир зыков, москва
07:27 10.03.2022 (обновлено: 07:28 10.03.2022)
 
Россиянам посоветовали скопировать данные из облаков Google и iCloud

Эксперт Зыков: россиянам лучше скопировать данные из облаков Google и iCloud

© Fotolia / Geza FarkasМолодой человек переписывается в телефоне
Молодой человек переписывается в телефоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Fotolia / Geza Farkas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Жителям России следует сохранить свои данные из облачных хранилищ Google и iCloud из-за возможных проблем с оплатой данных сервисов, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Ранее в среду Альфа-банк предупредил, что начиная с четверга в магазине приложений AppStore перестанет проходить оплата по картам российских банков, при этом сохранится функция пополнения счета по номеру телефона. Кроме того, в связи с приостановкой операций в России международными платежными системами Visa и Mastercard россияне не смогут использовать сервисы ApplePay и GooglePay с данными картами.

"Если пользователи не смогут продлить свои подписки в iCloud, то очевидно, что с их облаком может что-то произойти не очень хорошее, потому что неизвестно, как Apple на это отреагирует. Они, конечно, знают о проблемах, но, предусмотрят ли они возможность сохранения данных пользователей в iCloud или будут их удалять — большой вопрос. Поэтому, чтобы защитить свои данные, лучше их скачать из облачного хранилища Google и облачного хранилища Apple iCloud. Потому что, как долго продлятся эти проблемы связанные с отсутствием возможностью оплатить за эти сервисы — довольно большой вопрос", — сказал Зыков.

По словам эксперта, лучше переносить данные на российские сервисы "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru", так как даже если их оплата станет невозможной через магазин приложений Apple и Google, то их всегда можно будет оплатить через веб-версию.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
00:06
Ограничения для россиян на использование Visa и Mastercard вступило в силу
 
ОбществоТехнологииРоссияAppleGoogleВладимир ЗыковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала