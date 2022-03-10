07:27 10.03.2022 (обновлено: 07:28 10.03.2022)
Россиянам посоветовали скопировать данные из облаков Google и iCloud
Эксперт Зыков: россиянам лучше скопировать данные из облаков Google и iCloud
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Жителям России следует сохранить свои данные из облачных хранилищ Google и iCloud из-за возможных проблем с оплатой данных сервисов, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Ранее в среду Альфа-банк предупредил, что начиная с четверга в магазине приложений AppStore перестанет проходить оплата по картам российских банков, при этом сохранится функция пополнения счета по номеру телефона. Кроме того, в связи с приостановкой операций в России международными платежными системами Visa и Mastercard россияне не смогут использовать сервисы ApplePay и GooglePay с данными картами.
"Если пользователи не смогут продлить свои подписки в iCloud, то очевидно, что с их облаком может что-то произойти не очень хорошее, потому что неизвестно, как Apple на это отреагирует. Они, конечно, знают о проблемах, но, предусмотрят ли они возможность сохранения данных пользователей в iCloud или будут их удалять — большой вопрос. Поэтому, чтобы защитить свои данные, лучше их скачать из облачного хранилища Google и облачного хранилища Apple iCloud. Потому что, как долго продлятся эти проблемы связанные с отсутствием возможностью оплатить за эти сервисы — довольно большой вопрос", — сказал Зыков.