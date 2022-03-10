https://ria.ru/20220310/dannye-1777395505.html

Россиянам посоветовали скопировать данные из облаков Google и iCloud

Россиянам посоветовали скопировать данные из облаков Google и iCloud - РИА Новости, 10.03.2022

Россиянам посоветовали скопировать данные из облаков Google и iCloud

Жителям России следует сохранить свои данные из облачных хранилищ Google и iCloud из-за возможных проблем с оплатой данных сервисов, заявил РИА Новости директор РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T07:27

2022-03-10T07:27

2022-03-10T07:28

общество

технологии

россия

apple

google

владимир зыков

москва

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Жителям России следует сохранить свои данные из облачных хранилищ Google и iCloud из-за возможных проблем с оплатой данных сервисов, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.Ранее в среду Альфа-банк предупредил, что начиная с четверга в магазине приложений AppStore перестанет проходить оплата по картам российских банков, при этом сохранится функция пополнения счета по номеру телефона. Кроме того, в связи с приостановкой операций в России международными платежными системами Visa и Mastercard россияне не смогут использовать сервисы ApplePay и GooglePay с данными картами.По словам эксперта, лучше переносить данные на российские сервисы "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru", так как даже если их оплата станет невозможной через магазин приложений Apple и Google, то их всегда можно будет оплатить через веб-версию.

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, технологии, россия, apple, google, владимир зыков, москва