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Crocs приостанавливает деятельность в России
Crocs приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 10.03.2022
Crocs приостанавливает деятельность в России
Американский производитель обуви Crocs приостанавливает розничную деятельность в России и импорт продукции в страну на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:52
2022-03-10T11:52
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский производитель обуви Crocs приостанавливает розничную деятельность в России и импорт продукции в страну на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается на сайте компании."Crocs Inc. объявила этим утром, что приняла решение приостановить свой потребительский бизнес, включая электронные продажи и розничные операции, в России. Компания также приостановила ввоз продукции в страну", - сообщается на сайте.Вместе с тем Crocs продолжит осуществлять выплаты своим сотрудникам в России. "В России весь корпоративный и розничный персонал продолжит получать оплату во время этой паузы", - говорится в релизе.На российском сайте Crocs указано, что их интернет-магазин по техническим причинам временно не работает.Crocs - американская компания по производству спортивной и повседневной обуви, основанная в 2002 году. Обувь Crocs продается более чем в 85 странах, штат компании превышает четыре тысячи человек.
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экономика, россия, сша
11:52 10.03.2022
 
Crocs приостанавливает деятельность в России

Американский производитель обуви Crocs приостанавливает деятельность в России

© AP Photo / Damian DovarganesМагазин Crocs в торговом центре в Лос-Анджелесе
Магазин Crocs в торговом центре в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Damian Dovarganes
Магазин Crocs в торговом центре в Лос-Анджелесе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский производитель обуви Crocs приостанавливает розничную деятельность в России и импорт продукции в страну на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается на сайте компании.
"Crocs Inc. объявила этим утром, что приняла решение приостановить свой потребительский бизнес, включая электронные продажи и розничные операции, в России. Компания также приостановила ввоз продукции в страну", - сообщается на сайте.
Вместе с тем Crocs продолжит осуществлять выплаты своим сотрудникам в России. "В России весь корпоративный и розничный персонал продолжит получать оплату во время этой паузы", - говорится в релизе.
На российском сайте Crocs указано, что их интернет-магазин по техническим причинам временно не работает.
Crocs - американская компания по производству спортивной и повседневной обуви, основанная в 2002 году. Обувь Crocs продается более чем в 85 странах, штат компании превышает четыре тысячи человек.
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