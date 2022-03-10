Crocs приостанавливает деятельность в России
Американский производитель обуви Crocs приостанавливает деятельность в России
© AP Photo / Damian DovarganesМагазин Crocs в торговом центре в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Damian Dovarganes
Магазин Crocs в торговом центре в Лос-Анджелесе
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский производитель обуви Crocs приостанавливает розничную деятельность в России и импорт продукции в страну на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается на сайте компании.
"Crocs Inc. объявила этим утром, что приняла решение приостановить свой потребительский бизнес, включая электронные продажи и розничные операции, в России. Компания также приостановила ввоз продукции в страну", - сообщается на сайте.
Вместе с тем Crocs продолжит осуществлять выплаты своим сотрудникам в России. "В России весь корпоративный и розничный персонал продолжит получать оплату во время этой паузы", - говорится в релизе.
На российском сайте Crocs указано, что их интернет-магазин по техническим причинам временно не работает.
Crocs - американская компания по производству спортивной и повседневной обуви, основанная в 2002 году. Обувь Crocs продается более чем в 85 странах, штат компании превышает четыре тысячи человек.