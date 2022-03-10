https://ria.ru/20220310/crocs-1777434223.html

Crocs приостанавливает деятельность в России

Crocs приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 10.03.2022

Crocs приостанавливает деятельность в России

Американский производитель обуви Crocs приостанавливает розничную деятельность в России и импорт продукции в страну на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:52

2022-03-10T11:52

2022-03-10T11:52

экономика

россия

сша

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский производитель обуви Crocs приостанавливает розничную деятельность в России и импорт продукции в страну на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается на сайте компании."Crocs Inc. объявила этим утром, что приняла решение приостановить свой потребительский бизнес, включая электронные продажи и розничные операции, в России. Компания также приостановила ввоз продукции в страну", - сообщается на сайте.Вместе с тем Crocs продолжит осуществлять выплаты своим сотрудникам в России. "В России весь корпоративный и розничный персонал продолжит получать оплату во время этой паузы", - говорится в релизе.На российском сайте Crocs указано, что их интернет-магазин по техническим причинам временно не работает.Crocs - американская компания по производству спортивной и повседневной обуви, основанная в 2002 году. Обувь Crocs продается более чем в 85 странах, штат компании превышает четыре тысячи человек.

https://ria.ru/20220310/yaponiya-1777430102.html

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сша

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, сша