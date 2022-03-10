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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220310/chukotka-1777495827.html
В Музее Востока открылась выставка "Чукотка. Точка отсчета"
В Музее Востока открылась выставка "Чукотка. Точка отсчета" - РИА Новости, 10.03.2022
В Музее Востока открылась выставка "Чукотка. Точка отсчета"
В Государственном музее Востока открылась выставка "Чукотка. Точка отсчета", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:30
2022-03-10T16:30
культура
новости культуры
музей востока (москва)
выставки
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Государственном музее Востока открылась выставка "Чукотка. Точка отсчета", сообщает пресс-служба. На ней представлены 70 работ фотохудожника Иды Таубе и 30 произведений чукотского искусства из ее коллекции."Эти места таят вековые секреты, как человеку находиться в гармонии с природой, с ближним и с самим собой. Чукотка меняет ракурс восприятия личной истории, своего места в этом мире на условности современного общества и раскрывает глубины индивидуального", – цитирует пресс-служба Таубе.На снимках Иды видно, как соприкасаются традиции и инновации. По словам Милы Бредихиной, одного из кураторов выставки, работы Таубе – "попытка продлить жизнь угасающих мифов этой земли". Российский теоретик искусства Виктор Мизиано называет проекты Иды "фотографиями присутствия". Художница показывает земли, где мало кто бывал. Ее снимки не просто документация, но и "мифотография". "На Чукотке огонь отпугивает духи людей, не нашедших упокоения, ветром разносятся они по тундре, и ищут свое пристанище. Поэтому членов семьи, гостей, вернувшихся из тундры, женщина встречает у входа жилища с огнем для обряда очищения", — объясняют в пресс-службе.На выставке также можно посмотреть фильм известного японского кинорежиссера Шинго Йошида, снятый им на Чукотке в ходе одной из экспедиций, которую сопровождала Ида Таубе. Выставка продлится до 3 апреля 2022 года.
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новости культуры, музей востока (москва), выставки
16:30 10.03.2022
 
В Музее Востока открылась выставка "Чукотка. Точка отсчета"

Фотографии и произведения искусства Чукотки показывают на новой выставке в Музее Востока

© Фото предоставила пресс-служба Государственного музея ВостокаВ Музее Востока открылась выставка "Чукотка. Точка отсчета"
В Музее Востока открылась выставка Чукотка. Точка отсчета
© Фото предоставила пресс-служба Государственного музея Востока
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Государственном музее Востока открылась выставка "Чукотка. Точка отсчета", сообщает пресс-служба.
На ней представлены 70 работ фотохудожника Иды Таубе и 30 произведений чукотского искусства из ее коллекции.
"Эти места таят вековые секреты, как человеку находиться в гармонии с природой, с ближним и с самим собой. Чукотка меняет ракурс восприятия личной истории, своего места в этом мире на условности современного общества и раскрывает глубины индивидуального", – цитирует пресс-служба Таубе.
На снимках Иды видно, как соприкасаются традиции и инновации. По словам Милы Бредихиной, одного из кураторов выставки, работы Таубе – "попытка продлить жизнь угасающих мифов этой земли".
© Фото предоставила пресс-служба Государственного музея ВостокаВ Музее Востока открылась выставка "Чукотка. Точка отсчета"
В Музее Востока открылась выставка Чукотка. Точка отсчета
© Фото предоставила пресс-служба Государственного музея Востока
В Музее Востока открылась выставка "Чукотка. Точка отсчета"
Российский теоретик искусства Виктор Мизиано называет проекты Иды "фотографиями присутствия". Художница показывает земли, где мало кто бывал. Ее снимки не просто документация, но и "мифотография".
"На Чукотке огонь отпугивает духи людей, не нашедших упокоения, ветром разносятся они по тундре, и ищут свое пристанище. Поэтому членов семьи, гостей, вернувшихся из тундры, женщина встречает у входа жилища с огнем для обряда очищения", — объясняют в пресс-службе.
© Фото предоставила пресс-служба Государственного музея ВостокаВ Музее Востока открылась выставка "Чукотка. Точка отсчета"
В Музее Востока открылась выставка Чукотка. Точка отсчета
© Фото предоставила пресс-служба Государственного музея Востока
В Музее Востока открылась выставка "Чукотка. Точка отсчета"
На выставке также можно посмотреть фильм известного японского кинорежиссера Шинго Йошида, снятый им на Чукотке в ходе одной из экспедиций, которую сопровождала Ида Таубе.
Выставка продлится до 3 апреля 2022 года.
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