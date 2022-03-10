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Лукашенко поручил обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС
Лукашенко поручил обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 10.03.2022
Лукашенко поручил обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские специалисты направлены на Чернобыльскую АЭС для восстановления подачи электроэнергии на... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:36
2022-03-10T18:48
чернобыльская аэс
в мире
александр лукашенко
белоруссия
украина
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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские специалисты направлены на Чернобыльскую АЭС для восстановления подачи электроэнергии на станцию."Прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию… Да, там остановлена Чернобыльская станция. Да, там хранилище ядерных отходов. И для процесса нужна холодная вода. Как минимум для охлаждения. А это электричество. Электричества нет", - сказал Лукашенко. Его слова приводит в четверг пресс-служба.Президент пояснил, что сейчас на станции задействованы резервные мощности, но их срок ограничен, и чтобы обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС, туда были направлены белорусские специалисты."Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить. По временной схеме придется, наверное, к подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность Чернобыльской станции", - сказал глава государства. Он поручил "предусмотреть все варианты".
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чернобыльская аэс, в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина
11:36 10.03.2022 (обновлено: 18:48 10.03.2022)
 
Лукашенко поручил обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС

Президент Белоруссии Лукашенко поручил обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Чернобыльская АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские специалисты направлены на Чернобыльскую АЭС для восстановления подачи электроэнергии на станцию.
"Прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию… Да, там остановлена Чернобыльская станция. Да, там хранилище ядерных отходов. И для процесса нужна холодная вода. Как минимум для охлаждения. А это электричество. Электричества нет", - сказал Лукашенко. Его слова приводит в четверг пресс-служба.
Президент пояснил, что сейчас на станции задействованы резервные мощности, но их срок ограничен, и чтобы обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС, туда были направлены белорусские специалисты.
"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить. По временной схеме придется, наверное, к подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность Чернобыльской станции", - сказал глава государства. Он поручил "предусмотреть все варианты".
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