https://ria.ru/20220310/chernobyl-1777431033.html

Лукашенко поручил обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС

Лукашенко поручил обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 10.03.2022

Лукашенко поручил обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские специалисты направлены на Чернобыльскую АЭС для восстановления подачи электроэнергии на... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:36

2022-03-10T11:36

2022-03-10T18:48

чернобыльская аэс

в мире

александр лукашенко

белоруссия

украина

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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские специалисты направлены на Чернобыльскую АЭС для восстановления подачи электроэнергии на станцию."Прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию… Да, там остановлена Чернобыльская станция. Да, там хранилище ядерных отходов. И для процесса нужна холодная вода. Как минимум для охлаждения. А это электричество. Электричества нет", - сказал Лукашенко. Его слова приводит в четверг пресс-служба.Президент пояснил, что сейчас на станции задействованы резервные мощности, но их срок ограничен, и чтобы обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС, туда были направлены белорусские специалисты."Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить. По временной схеме придется, наверное, к подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность Чернобыльской станции", - сказал глава государства. Он поручил "предусмотреть все варианты".

https://ria.ru/20211222/chernobyl-1764924931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чернобыльская аэс, в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина