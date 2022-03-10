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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/chechnya-1777477128.html
Кадыров пообещал бандеровцам "пулю в лоб" от чеченского спецназа
Кадыров пообещал бандеровцам "пулю в лоб" от чеченского спецназа - РИА Новости, 10.03.2022
Кадыров пообещал бандеровцам "пулю в лоб" от чеченского спецназа
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бандеровцев на Украине ждет "пуля в лоб" в сражении с чеченским спецназом. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:38
2022-03-10T14:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 10 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бандеровцев на Украине ждет "пуля в лоб" в сражении с чеченским спецназом."Нашим спецназовцам уже не терпится вступить в решающую схватку с бандеровцами и националистами и раз и навсегда покончить с этими преступниками. Но трусливые шакалы никак не могут осмелиться пойти в наступление. Мы нисколько этому не удивлены. Ведь сразиться с чеченским спецназом в открытой схватке - это не безоружных женщин и стариков обстреливать. Тут можно и пулю словить в лоб. В конце концов, именно такая участь их и ждет. В этом нет никаких сомнений", - написал Кадыров в своем канале Telegram.Он сообщил, что чеченский спецназ под руководством командира Хусейна Межидова продолжает успешно продвигаться вглубь Украины, освобождая один населенный пункт за другим. По его словам, они заняли "укрепленную позицию бандеровцев и националистов в одном из лесных массивов, имеющую очень выгодное расположение"."Ни в одном освобожденном населенном пункте они не допустили жертв среди мирного населения, четко и качественно отрабатывая конкретно по боевым целям. За это жители их искренне благодарят", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777313126.html
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в мире, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
14:38 10.03.2022
 
Кадыров пообещал бандеровцам "пулю в лоб" от чеченского спецназа

Глава Чечни Кадыров пообещал украинским националистам "пулю в лоб" от спецназа

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
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ГРОЗНЫЙ, 10 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бандеровцев на Украине ждет "пуля в лоб" в сражении с чеченским спецназом.
"Нашим спецназовцам уже не терпится вступить в решающую схватку с бандеровцами и националистами и раз и навсегда покончить с этими преступниками. Но трусливые шакалы никак не могут осмелиться пойти в наступление. Мы нисколько этому не удивлены. Ведь сразиться с чеченским спецназом в открытой схватке - это не безоружных женщин и стариков обстреливать. Тут можно и пулю словить в лоб. В конце концов, именно такая участь их и ждет. В этом нет никаких сомнений", - написал Кадыров в своем канале Telegram.
Военнослужащие Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 16:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров показал, как военные медики помогают мирным жителям Украины
Он сообщил, что чеченский спецназ под руководством командира Хусейна Межидова продолжает успешно продвигаться вглубь Украины, освобождая один населенный пункт за другим. По его словам, они заняли "укрепленную позицию бандеровцев и националистов в одном из лесных массивов, имеющую очень выгодное расположение".
"Ни в одном освобожденном населенном пункте они не допустили жертв среди мирного населения, четко и качественно отрабатывая конкретно по боевым целям. За это жители их искренне благодарят", - добавил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 23:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров назвал Зеленского марионеткой в руках бандеровщины и неонацистов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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