Резолюция МАГАТЭ по Украине призывала Россию передать контроль над ЧАЭС
Резолюция МАГАТЭ по Украине призывала РФ передать контроль над ЧАЭС компетентным органам
Чернобыльская АЭС. Архивное фото
ВЕНА, 10 мар — РИА Новости. Резолюция совета управляющих МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине призывает Россию передать контроль над Чернобыльской АЭС и другими ядерными объектами профильным украинским властям.
"Призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить все действия против и на ЧАЭС, а также любом другом ядерной объекте на Украине, чтобы компетентные органы Украины могли сохранить или быстро восстановить полный контроль над всеми ядерными объектами в рамках международно признанных границ Украины и обеспечить их безопасную работу, и чтобы МАГАТЭ могло полностью возобновить свою верификационную деятельность, включая необходимую проверку учета и контроля материала", — говорится в резолюции, опубликованной в среду агентством.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в связи с этим пунктом резолюции отмечал, что "восстанавливать нечего, потому что эти органы осуществляют контроль в полном объеме", поэтому "авторы резолюции либо невежественны, либо намеренно лгут". В российском постпредстве ранее отмечали, что резолюция составлена непрофессионально, выходит за рамки мандата Агентства и содержит фактологические ошибки по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине. В миссии подчеркнули, что это шаг к политизации работы МАГАТЭ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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