Caterpillar приостановила работу своих заводов в России
Компания Caterpillar объявила о приостановке работы своих заводов в России
Завод Caterpillar. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, объявила о приостановке работы своих заводов в России, следует из заявления компании.
"Деятельность в России становится все более сложной, включая сбои в цепочках поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу на наших российских производственных предприятиях", — заявили в компании.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.