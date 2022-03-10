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Caterpillar приостановила работу своих заводов в России
Caterpillar приостановила работу своих заводов в России - РИА Новости, 10.03.2022
Caterpillar приостановила работу своих заводов в России
Американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, объявила о приостановке работы своих заводов в России,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T01:17
2022-03-10T01:17
дмитрий песков
россия
владимир путин
украина
донбасс
в мире
caterpillar, inc.
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, объявила о приостановке работы своих заводов в России, следует из заявления компании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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дмитрий песков, россия, владимир путин, украина, донбасс, в мире, caterpillar, inc.
01:17 10.03.2022
 
Caterpillar приостановила работу своих заводов в России

Компания Caterpillar объявила о приостановке работы своих заводов в России

© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкЗавод Caterpillar
Завод Caterpillar - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Завод Caterpillar. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, объявила о приостановке работы своих заводов в России, следует из заявления компании.

"Деятельность в России становится все более сложной, включая сбои в цепочках поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу на наших российских производственных предприятиях", — заявили в компании.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
 
Дмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинУкраинаДонбассВ миреCaterpillar, Inc.
 
 
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