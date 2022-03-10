https://ria.ru/20220310/carlsberg-1777392937.html
Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства в России
Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства в России - РИА Новости, 10.03.2022
Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства в России
Производитель пива Carlsberg сообщил, что останавливает производство в России и прекращает продажу продукции под своим флагманским брендом. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T05:20
2022-03-10T05:20
2022-03-10T05:20
экономика
россия
carlsberg
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151140/07/1511400769_0:4:3872:2182_1920x0_80_0_0_645ca3aeb3113c7979b88232654816c9.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Производитель пива Carlsberg сообщил, что останавливает производство в России и прекращает продажу продукции под своим флагманским брендом.На прошлой неделе Carlsberg сообщила, что останавливает новые инвестиции в России и прекращает экспорт российским пивоваренным заводам "Балтика". Компания также прекратила рекламную деятельность.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151140/07/1511400769_186:0:3642:2592_1920x0_80_0_0_2f54871467c64fd82abf59d1ba15cfa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, carlsberg, в мире, санкции в отношении россии
Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства в России
Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства и продаж в России