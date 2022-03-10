https://ria.ru/20220310/carlsberg-1777392937.html

Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства в России

Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства в России - РИА Новости, 10.03.2022

Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства в России

Производитель пива Carlsberg сообщил, что останавливает производство в России и прекращает продажу продукции под своим флагманским брендом. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T05:20

2022-03-10T05:20

2022-03-10T05:20

экономика

россия

carlsberg

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Производитель пива Carlsberg сообщил, что останавливает производство в России и прекращает продажу продукции под своим флагманским брендом.На прошлой неделе Carlsberg сообщила, что останавливает новые инвестиции в России и прекращает экспорт российским пивоваренным заводам "Балтика". Компания также прекратила рекламную деятельность.

россия

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, россия, carlsberg, в мире, санкции в отношении россии