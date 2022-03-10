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Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства в России
Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства в России - РИА Новости, 10.03.2022
Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства в России
Производитель пива Carlsberg сообщил, что останавливает производство в России и прекращает продажу продукции под своим флагманским брендом. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T05:20
2022-03-10T05:20
экономика
россия
carlsberg
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Производитель пива Carlsberg сообщил, что останавливает производство в России и прекращает продажу продукции под своим флагманским брендом.На прошлой неделе Carlsberg сообщила, что останавливает новые инвестиции в России и прекращает экспорт российским пивоваренным заводам "Балтика". Компания также прекратила рекламную деятельность.
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экономика, россия, carlsberg, в мире, санкции в отношении россии
05:20 10.03.2022
 
Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства в России

Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства и продаж в России

© Depositphotos / cookiecutterКасса в супермаркете
Касса в супермаркете - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Depositphotos / cookiecutter
Касса в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Производитель пива Carlsberg сообщил, что останавливает производство в России и прекращает продажу продукции под своим флагманским брендом.

"Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы "Балтика" будут управляться как отдельный бизнес, чтобы поддержать наших сотрудников и их семьи", — говорится в сообщении компании.

На прошлой неделе Carlsberg сообщила, что останавливает новые инвестиции в России и прекращает экспорт российским пивоваренным заводам "Балтика". Компания также прекратила рекламную деятельность.
 
ЭкономикаРоссияCarlsbergВ миреСанкции в отношении России
 
 
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