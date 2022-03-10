https://ria.ru/20220310/byudzhet-1777526889.html

Путин заявил о стабильности региональных бюджетов

Путин заявил о стабильности региональных бюджетов - РИА Новости, 10.03.2022

Путин заявил о стабильности региональных бюджетов

Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день общается с главами субъектов РФ, и в региональных бюджетах сейчас все стабильно, спокойно, но нужно... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:45

2022-03-10T17:45

2022-03-10T17:45

экономика

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день общается с главами субъектов РФ, и в региональных бюджетах сейчас все стабильно, спокойно, но нужно продумать возможные дополнительные механизмы обеспечения их устойчивости."Хочу еще раз вас попросить внимательно посмотреть на возможные дополнительные механизмы обеспечения устойчивости региональных бюджетов. В целом там все у нас стабильно, спокойно. Я с руководителями регионов разговариваю каждый день. Каждый день. Просто хочу обратить на это ваше внимание, чтобы вы вовремя поддерживали", - сказал он на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20220309/regiony-1777230051.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, правительство рф