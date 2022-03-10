https://ria.ru/20220310/byudzhet-1777526889.html
Путин заявил о стабильности региональных бюджетов
Путин заявил о стабильности региональных бюджетов - РИА Новости, 10.03.2022
Путин заявил о стабильности региональных бюджетов
Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день общается с главами субъектов РФ, и в региональных бюджетах сейчас все стабильно, спокойно, но нужно... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:45
2022-03-10T17:45
2022-03-10T17:45
экономика
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день общается с главами субъектов РФ, и в региональных бюджетах сейчас все стабильно, спокойно, но нужно продумать возможные дополнительные механизмы обеспечения их устойчивости."Хочу еще раз вас попросить внимательно посмотреть на возможные дополнительные механизмы обеспечения устойчивости региональных бюджетов. В целом там все у нас стабильно, спокойно. Я с руководителями регионов разговариваю каждый день. Каждый день. Просто хочу обратить на это ваше внимание, чтобы вы вовремя поддерживали", - сказал он на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20220309/regiony-1777230051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, правительство рф
Путин заявил о стабильности региональных бюджетов
Президент Путин заявил о стабильности региональных бюджетов