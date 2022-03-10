https://ria.ru/20220310/byudzhet-1777518871.html

Ситуация с бюджетом находится под контролем, заявил Силуанов

Ситуация с бюджетом находится под контролем, заявил Силуанов - РИА Новости, 10.03.2022

Ситуация с бюджетом находится под контролем, заявил Силуанов

Ситуация с бюджетом РФ находится под контролем: ожидается снижение ненефтегазовых доходов казны, но это компенсируется ростом нефтегазовых доходов, при этом все РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:14

2022-03-10T17:14

2022-03-10T17:47

экономика

цены на нефть

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756137536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06482505fc61798729a4bda63d3df9b0.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ситуация с бюджетом РФ находится под контролем: ожидается снижение ненефтегазовых доходов казны, но это компенсируется ростом нефтегазовых доходов, при этом все действия в бюджетной сфере Минфин будет координировать с ЦБ, чтобы не допустить роста инфляции, заявил министр финансов Антон Силуанов."В целом ситуация в бюджетной сфере находится под контролем. Ожидается снижение ненефтегазовых доходов, но это компенсируется ростом нефтегазовых доходов. Направим эти доходы на сокращение заимствований и госдолга в нынешних условиях и на финансирование приоритетных расходов", – сказал Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20220310/neft-1777460503.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов