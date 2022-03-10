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Ситуация с бюджетом находится под контролем, заявил Силуанов
Ситуация с бюджетом находится под контролем, заявил Силуанов - РИА Новости, 10.03.2022
Ситуация с бюджетом находится под контролем, заявил Силуанов
Ситуация с бюджетом РФ находится под контролем: ожидается снижение ненефтегазовых доходов казны, но это компенсируется ростом нефтегазовых доходов, при этом все РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:14
2022-03-10T17:14
2022-03-10T17:47
экономика
цены на нефть
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ситуация с бюджетом РФ находится под контролем: ожидается снижение ненефтегазовых доходов казны, но это компенсируется ростом нефтегазовых доходов, при этом все действия в бюджетной сфере Минфин будет координировать с ЦБ, чтобы не допустить роста инфляции, заявил министр финансов Антон Силуанов."В целом ситуация в бюджетной сфере находится под контролем. Ожидается снижение ненефтегазовых доходов, но это компенсируется ростом нефтегазовых доходов. Направим эти доходы на сокращение заимствований и госдолга в нынешних условиях и на финансирование приоритетных расходов", – сказал Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20220310/neft-1777460503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
17:14 10.03.2022 (обновлено: 17:47 10.03.2022)
Ситуация с бюджетом находится под контролем, заявил Силуанов
Глава Минфина Силуанов: потери в бюджете будут компенсированы за счет нефтегазовых доходов