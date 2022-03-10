https://ria.ru/20220310/bosfor-1777404227.html
Движение в проливе Босфор закрыли, пишут СМИ
Движение в проливе Босфор закрыли, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2022
Движение в проливе Босфор закрыли, пишут СМИ
Босфорский пролив в Турции закрыт для двустороннего движения судов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:08
2022-03-10T09:08
2022-03-10T09:08
в мире
турция
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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Босфорский пролив в Турции закрыт для двустороннего движения судов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил телеканал NTV.Другие подробности не приводятся.
https://ria.ru/20220306/rossiya-1776876485.html
турция
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
Движение в проливе Босфор закрыли, пишут СМИ
NTV: Босфор закрыли для движения судов из-за неблагоприятных погодных условий