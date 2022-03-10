https://ria.ru/20220310/bosfor-1777404227.html

Движение в проливе Босфор закрыли, пишут СМИ

Движение в проливе Босфор закрыли, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2022

Движение в проливе Босфор закрыли, пишут СМИ

Босфорский пролив в Турции закрыт для двустороннего движения судов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:08

2022-03-10T09:08

2022-03-10T09:08

в мире

турция

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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Босфорский пролив в Турции закрыт для двустороннего движения судов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил телеканал NTV.Другие подробности не приводятся.

https://ria.ru/20220306/rossiya-1776876485.html

турция

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, турция