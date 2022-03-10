https://ria.ru/20220310/bomboubezhischa-1777564285.html

Украинские военные занимают бомбоубежища в Мариуполе, заявил местный житель

Украинские военные занимают бомбоубежища в Мариуполе, заявил местный житель - РИА Новости, 10.03.2022

Украинские военные занимают бомбоубежища в Мариуполе, заявил местный житель

Украинские военные занимают бомбоубежища, предназначенные для местных жителей Мариуполя, и размещают там боевую технику, рассказал РИА Новости в четверг житель... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T22:17

2022-03-10T22:17

2022-03-10T22:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777006065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd0b37b2eda04672308795538b6d34e0.jpg

БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 10 мар - РИА Новости. Украинские военные занимают бомбоубежища, предназначенные для местных жителей Мариуполя, и размещают там боевую технику, рассказал РИА Новости в четверг житель города."Я работал на "Азовсталь " (металлургический завод на территории Мариуполя - ред.), семьям предлагали бомбоубежища там. Но мне люди сказали, что туда зашли военные и сказали, что там будут размещаться и стали туда технику сгонять. И мы не стали никуда уходить из дома. В подвале две недели сидели ", - сообщил житель Мариуполя.В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, блокирован, ведется освобождение его кварталов, силы ДНР действуют "аккуратно и точечно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/pushilin-1777557097.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь