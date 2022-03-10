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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/bomboubezhischa-1777564285.html
Украинские военные занимают бомбоубежища в Мариуполе, заявил местный житель
Украинские военные занимают бомбоубежища в Мариуполе, заявил местный житель - РИА Новости, 10.03.2022
Украинские военные занимают бомбоубежища в Мариуполе, заявил местный житель
Украинские военные занимают бомбоубежища, предназначенные для местных жителей Мариуполя, и размещают там боевую технику, рассказал РИА Новости в четверг житель... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T22:17
2022-03-10T22:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 10 мар - РИА Новости. Украинские военные занимают бомбоубежища, предназначенные для местных жителей Мариуполя, и размещают там боевую технику, рассказал РИА Новости в четверг житель города."Я работал на "Азовсталь " (металлургический завод на территории Мариуполя - ред.), семьям предлагали бомбоубежища там. Но мне люди сказали, что туда зашли военные и сказали, что там будут размещаться и стали туда технику сгонять. И мы не стали никуда уходить из дома. В подвале две недели сидели ", - сообщил житель Мариуполя.В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, блокирован, ведется освобождение его кварталов, силы ДНР действуют "аккуратно и точечно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/pushilin-1777557097.html
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
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луганская народная республика
россия
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в мире, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь
22:17 10.03.2022
 
Украинские военные занимают бомбоубежища в Мариуполе, заявил местный житель

Очевидец: украинские военные занимают бомбоубежища в Мариуполе, размещают в них технику

© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ на бронетранспортере
Солдаты ВСУ на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ на бронетранспортере
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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 10 мар - РИА Новости. Украинские военные занимают бомбоубежища, предназначенные для местных жителей Мариуполя, и размещают там боевую технику, рассказал РИА Новости в четверг житель города.
"Я работал на "Азовсталь " (металлургический завод на территории Мариуполя - ред.), семьям предлагали бомбоубежища там. Но мне люди сказали, что туда зашли военные и сказали, что там будут размещаться и стали туда технику сгонять. И мы не стали никуда уходить из дома. В подвале две недели сидели ", - сообщил житель Мариуполя.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМариуполь
 
 
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