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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220310/bolnitsa-1777433179.html
Глава Приамурья рассказал о ремонте в областной клинической больнице
Глава Приамурья рассказал о ремонте в областной клинической больнице - РИА Новости, 10.03.2022
Глава Приамурья рассказал о ремонте в областной клинической больнице
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в Амурской областной клинической больнице (АОКБ) запланирован "беспрецедентный объем работ", в главной... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:48
2022-03-10T11:48
амурская область
василий орлов (губернатор)
общество
амурская область
дальний восток
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в Амурской областной клинической больнице (АОКБ) запланирован "беспрецедентный объем работ", в главной больнице Приамурья уже завершен ремонт актового зала, заканчиваются работы в отделениях челюстно-лицевой и торакальной хирургии."В АОКБ на ближайшие три года запланирован беспрецедентный объем работ. За три года больницу планируется полностью привести в порядок, оснастить современным оборудованием. На эти цели предусмотрены значительные средства. На днях в АОКБ в срок завершили ремонт зала Гиппократа, заканчиваются работы в отделениях челюстно-лицевой и торакальной хирургии. После этого планируем начать капитальный ремонт еще на восьмом этаже здания", — рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.В зале Гиппократа, площадь которого более тысячи квадратных метров, заменили инженерные коммуникации, установили современное оборудование, здесь планируют организовывать обучение специалистов и совещания по видеоконференцсвязи."К демонтажным работам мы приступили 7 января. В зале установлены специальные, выполненные на заказ акустические панели и потолок, 300 посадочных мест, также установлены восемь маленьких экранов по боковым сторонам зала, основной экран 4,5 на 8 метров и два дополнительных по бокам 2 на 3 метра. Освещение также специальное – сценическое, но есть и основное", — рассказал директор подрядной организации Артем Савченко, его цитирует правительство региона.В 2020 году благодаря субсидии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в АОКБ реконструировали отделение анестезиологии и реанимации. В соответствии с поручением главы региона министерства здравоохранения и строительства и архитектуры разработали план капитальных ремонтов отделений АОКБ, который рассчитан на три года. В прошлом году проведен ремонт межпанельных швов на фасадах корпусов, заменены на пластиковые все окна, завершен ремонт системы водоотведения, полностью обновлены холл и входная группа, отремонтировано ожоговое отделение.Сейчас в АОКБ продолжается капремонт в отделениях челюстно-лицевой и торакальной хирургии, там работы уже вышли на финишную прямую, завершить их подрядчик планирует до конца марта. В отделении выполнено устройство всех систем жизнеобеспечения, демонтаж, рабочие приступили к чистовой отделке.
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василий орлов (губернатор), общество, амурская область, дальний восток, россия
11:48 10.03.2022
 
Глава Приамурья рассказал о ремонте в областной клинической больнице

Глава Приамурья Орлов сообщил, что в областной клинической больнице идет большой ремонт

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в Амурской областной клинической больнице (АОКБ) запланирован "беспрецедентный объем работ", в главной больнице Приамурья уже завершен ремонт актового зала, заканчиваются работы в отделениях челюстно-лицевой и торакальной хирургии.
"В АОКБ на ближайшие три года запланирован беспрецедентный объем работ. За три года больницу планируется полностью привести в порядок, оснастить современным оборудованием. На эти цели предусмотрены значительные средства. На днях в АОКБ в срок завершили ремонт зала Гиппократа, заканчиваются работы в отделениях челюстно-лицевой и торакальной хирургии. После этого планируем начать капитальный ремонт еще на восьмом этаже здания", — рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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В Приамурье преобразят десять населенных пунктов
В зале Гиппократа, площадь которого более тысячи квадратных метров, заменили инженерные коммуникации, установили современное оборудование, здесь планируют организовывать обучение специалистов и совещания по видеоконференцсвязи.
"К демонтажным работам мы приступили 7 января. В зале установлены специальные, выполненные на заказ акустические панели и потолок, 300 посадочных мест, также установлены восемь маленьких экранов по боковым сторонам зала, основной экран 4,5 на 8 метров и два дополнительных по бокам 2 на 3 метра. Освещение также специальное – сценическое, но есть и основное", — рассказал директор подрядной организации Артем Савченко, его цитирует правительство региона.
В 2020 году благодаря субсидии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в АОКБ реконструировали отделение анестезиологии и реанимации. В соответствии с поручением главы региона министерства здравоохранения и строительства и архитектуры разработали план капитальных ремонтов отделений АОКБ, который рассчитан на три года. В прошлом году проведен ремонт межпанельных швов на фасадах корпусов, заменены на пластиковые все окна, завершен ремонт системы водоотведения, полностью обновлены холл и входная группа, отремонтировано ожоговое отделение.
Сейчас в АОКБ продолжается капремонт в отделениях челюстно-лицевой и торакальной хирургии, там работы уже вышли на финишную прямую, завершить их подрядчик планирует до конца марта. В отделении выполнено устройство всех систем жизнеобеспечения, демонтаж, рабочие приступили к чистовой отделке.
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)ОбществоАмурская областьДальний ВостокРоссия
 
 
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