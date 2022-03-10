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Минобороны: Пентагон интересовался насекомыми-переносчиками инфекций
Минобороны: Пентагон интересовался насекомыми-переносчиками инфекций - РИА Новости, 10.03.2022
Минобороны: Пентагон интересовался насекомыми-переносчиками инфекций
Пентагон интересовали на Украине насекомые, которые переносят инфекции, из биолаборатории в Харькове за рубеж было вывезено более 140 контейнеров с блохами и... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:23
2022-03-10T16:23
в мире
сша
пентагон
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пентагон интересовали на Украине насекомые, которые переносят инфекции, из биолаборатории в Харькове за рубеж было вывезено более 140 контейнеров с блохами и клещами, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Пентагон интересует также насекомые-переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей - блохами и клещами", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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в мире, сша, пентагон, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:23 10.03.2022
 
Минобороны: Пентагон интересовался насекомыми-переносчиками инфекций

Начальник войск РХБЗ Кириллов: Пентагон интересовали насекомые-переносчики инфекций

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке
Клещи в пробирке - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пентагон интересовали на Украине насекомые, которые переносят инфекции, из биолаборатории в Харькове за рубеж было вывезено более 140 контейнеров с блохами и клещами, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Пентагон интересует также насекомые-переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей - блохами и клещами", - сказал Кириллов.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
 
В миреСШАПентагонМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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