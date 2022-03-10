https://ria.ru/20220310/bolezni-1777501562.html

Минобороны: Пентагон интересовался насекомыми-переносчиками инфекций

Минобороны: Пентагон интересовался насекомыми-переносчиками инфекций - РИА Новости, 10.03.2022

Минобороны: Пентагон интересовался насекомыми-переносчиками инфекций

Пентагон интересовали на Украине насекомые, которые переносят инфекции, из биолаборатории в Харькове за рубеж было вывезено более 140 контейнеров с блохами и... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:23

2022-03-10T16:23

2022-03-10T16:23

в мире

сша

пентагон

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пентагон интересовали на Украине насекомые, которые переносят инфекции, из биолаборатории в Харькове за рубеж было вывезено более 140 контейнеров с блохами и клещами, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Пентагон интересует также насекомые-переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей - блохами и клещами", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, пентагон, министерство обороны рф (минобороны рф)