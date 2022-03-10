https://ria.ru/20220310/bolezni-1777384975.html

Диетолог назвала болезни, при которых человек внезапно просыпается ночью

Диетолог назвала болезни, при которых человек внезапно просыпается ночью - РИА Новости, 10.03.2022

Диетолог назвала болезни, при которых человек внезапно просыпается ночью

Неожиданные пробуждения по ночам могут быть признаком опасной болезни, рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Яна Прудникова. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T04:15

2022-03-10T04:15

2022-03-10T04:15

общество

россия

здоровье

яна прудникова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155180/06/1551800689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32fffd05c20ac8c0a49af63633297e72.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Неожиданные пробуждения по ночам могут быть признаком опасной болезни, рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Яна Прудникова.Бывают психологические состояния, при которых человек часто просыпается по ночам, однако не стоит забывать, что подобные внезапные пробуждения могут свидетельствовать и о заболеваниях внутренних органов, предупредила она.Если человек просыпается по ночам, ему стоит проверить работу поджелудочной железы, печени и надпочечников, продолжила она."Как минимум надо посмотреть сахарную кривую (пройти тест на толерантность к углеводам, который покажет, есть ли риск развития диабета, — Прим. ред.). Еще следует проверить биохимию поджелудочной железы и печени. Также врачи должны будут проверить надпочечники, чтобы определить уровень гормона кортизола", — отметила диетолог.По ее словам, к трудностям со сном могут приводить, в частности, эндокринные нарушения, связанные с выработкой адреналина."Если человек ложится спать ночью, но ворочается, не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь. Это может быть даже субклиническая надпочечниковая дисфункция. Ночью человек должен спать. Вскакивать с кровати человек не должен ни по какой нужде", — заключила Прудникова.

https://ria.ru/20220220/son-1773971622.html

https://ria.ru/20210506/son-1731249336.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Брыкин

Никита Брыкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

общество, россия, здоровье, яна прудникова