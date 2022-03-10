https://ria.ru/20220310/bolezni-1777384975.html
Диетолог назвала болезни, при которых человек внезапно просыпается ночью
Диетолог назвала болезни, при которых человек внезапно просыпается ночью - РИА Новости, 10.03.2022
Диетолог назвала болезни, при которых человек внезапно просыпается ночью
Неожиданные пробуждения по ночам могут быть признаком опасной болезни, рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Яна Прудникова. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T04:15
2022-03-10T04:15
2022-03-10T04:15
общество
россия
здоровье
яна прудникова
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Неожиданные пробуждения по ночам могут быть признаком опасной болезни, рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Яна Прудникова.Бывают психологические состояния, при которых человек часто просыпается по ночам, однако не стоит забывать, что подобные внезапные пробуждения могут свидетельствовать и о заболеваниях внутренних органов, предупредила она.Если человек просыпается по ночам, ему стоит проверить работу поджелудочной железы, печени и надпочечников, продолжила она."Как минимум надо посмотреть сахарную кривую (пройти тест на толерантность к углеводам, который покажет, есть ли риск развития диабета, — Прим. ред.). Еще следует проверить биохимию поджелудочной железы и печени. Также врачи должны будут проверить надпочечники, чтобы определить уровень гормона кортизола", — отметила диетолог.По ее словам, к трудностям со сном могут приводить, в частности, эндокринные нарушения, связанные с выработкой адреналина."Если человек ложится спать ночью, но ворочается, не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь. Это может быть даже субклиническая надпочечниковая дисфункция. Ночью человек должен спать. Вскакивать с кровати человек не должен ни по какой нужде", — заключила Прудникова.
https://ria.ru/20220220/son-1773971622.html
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общество, россия, здоровье, яна прудникова
Диетолог назвала болезни, при которых человек внезапно просыпается ночью
Диетолог Прудникова: пробуждения по ночам могут быть признаком болезней внутренних органов
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Неожиданные пробуждения по ночам могут быть признаком опасной болезни, рассказала в беседе с радио Sputnik
диетолог Яна Прудникова.
Бывают психологические состояния, при которых человек часто просыпается по ночам, однако не стоит забывать, что подобные внезапные пробуждения могут свидетельствовать и о заболеваниях внутренних органов, предупредила она.
"Ночные пробуждения, во время которых вы идете в туалет или к холодильнику, — это первые звоночки, что нужно сходить к врачу и пройти обследование", — считает Прудникова.
Если человек просыпается по ночам, ему стоит проверить работу поджелудочной железы, печени и надпочечников, продолжила она.
"Как минимум надо посмотреть сахарную кривую (пройти тест на толерантность к углеводам, который покажет, есть ли риск развития диабета, — Прим. ред.). Еще следует проверить биохимию поджелудочной железы и печени. Также врачи должны будут проверить надпочечники, чтобы определить уровень гормона кортизола", — отметила диетолог.
По ее словам, к трудностям со сном могут приводить, в частности, эндокринные нарушения, связанные с выработкой адреналина.
"Если человек ложится спать ночью, но ворочается, не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь. Это может быть даже субклиническая надпочечниковая дисфункция. Ночью человек должен спать. Вскакивать с кровати человек не должен ни по какой нужде", — заключила Прудникова.