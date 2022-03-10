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Бочкарев: Большую кольцевую линию московского метро достроят в 2022 году
Бочкарев: Большую кольцевую линию московского метро достроят в 2022 году - РИА Новости, 10.03.2022
Бочкарев: Большую кольцевую линию московского метро достроят в 2022 году
Строительство Большой кольцевой линии московского метро завершат в 2022 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:35
2022-03-10T10:35
андрей бочкарев
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Строительство Большой кольцевой линии московского метро завершат в 2022 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В Москве сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города, которая включает в себя как строительство новых линий и станций метро, так и развитие улично-дорожной сети и железнодорожной инфраструктуры", - отметил он.По словам заммэра, в 2022 году в Москве ожидается значительный рывок в реализации программы транспортного развития."До конца этого года мы планируем закончить строительство Большой кольцевой линии – самого масштабного проекта в истории столичного метростроения. Также завершится реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров. Традиционно много внимания в этом году мы уделяем дорожному строительству, в особенности – проектам хордовых магистралей и московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД", - добавил Бочкарев.
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андрей бочкарев, москва, городское хозяйство москвы
10:35 10.03.2022
 

Бочкарев: Большую кольцевую линию московского метро достроят в 2022 году

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Строительство Большой кольцевой линии московского метро завершат в 2022 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
Москве сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города, которая включает в себя как строительство новых линий и станций метро, так и развитие улично-дорожной сети и железнодорожной инфраструктуры", - отметил он.
Реконструкция развязки МКАД - Липецкая улица - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Бочкарев: развязка МКАД с Липецкой улицей готова более чем на 20%
По словам заммэра, в 2022 году в Москве ожидается значительный рывок в реализации программы транспортного развития.
"До конца этого года мы планируем закончить строительство Большой кольцевой линии – самого масштабного проекта в истории столичного метростроения. Также завершится реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров. Традиционно много внимания в этом году мы уделяем дорожному строительству, в особенности – проектам хордовых магистралей и московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД", - добавил Бочкарев.
 
Андрей БочкаревМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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