https://ria.ru/20220310/bochkarev-1777415814.html

Бочкарев: Большую кольцевую линию московского метро достроят в 2022 году

Бочкарев: Большую кольцевую линию московского метро достроят в 2022 году - РИА Новости, 10.03.2022

Бочкарев: Большую кольцевую линию московского метро достроят в 2022 году

Строительство Большой кольцевой линии московского метро завершат в 2022 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:35

2022-03-10T10:35

2022-03-10T10:35

андрей бочкарев

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Строительство Большой кольцевой линии московского метро завершат в 2022 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В Москве сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города, которая включает в себя как строительство новых линий и станций метро, так и развитие улично-дорожной сети и железнодорожной инфраструктуры", - отметил он.По словам заммэра, в 2022 году в Москве ожидается значительный рывок в реализации программы транспортного развития."До конца этого года мы планируем закончить строительство Большой кольцевой линии – самого масштабного проекта в истории столичного метростроения. Также завершится реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров. Традиционно много внимания в этом году мы уделяем дорожному строительству, в особенности – проектам хордовых магистралей и московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД", - добавил Бочкарев.

https://ria.ru/20220302/razvyazka-1776036325.html

москва

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Артем Смирнов

андрей бочкарев, москва, городское хозяйство москвы