https://ria.ru/20220310/bochkarev-1777415814.html
Бочкарев: Большую кольцевую линию московского метро достроят в 2022 году
Бочкарев: Большую кольцевую линию московского метро достроят в 2022 году - РИА Новости, 10.03.2022
Бочкарев: Большую кольцевую линию московского метро достроят в 2022 году
Строительство Большой кольцевой линии московского метро завершат в 2022 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:35
2022-03-10T10:35
2022-03-10T10:35
андрей бочкарев
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Строительство Большой кольцевой линии московского метро завершат в 2022 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В Москве сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города, которая включает в себя как строительство новых линий и станций метро, так и развитие улично-дорожной сети и железнодорожной инфраструктуры", - отметил он.По словам заммэра, в 2022 году в Москве ожидается значительный рывок в реализации программы транспортного развития."До конца этого года мы планируем закончить строительство Большой кольцевой линии – самого масштабного проекта в истории столичного метростроения. Также завершится реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров. Традиционно много внимания в этом году мы уделяем дорожному строительству, в особенности – проектам хордовых магистралей и московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД", - добавил Бочкарев.
https://ria.ru/20220302/razvyazka-1776036325.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1736_1920x0_80_0_0_e975966e9d96bcd451227285e6eb2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Строительство Большой кольцевой линии московского метро завершат в 2022 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В Москве
сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города, которая включает в себя как строительство новых линий и станций метро, так и развитие улично-дорожной сети и железнодорожной инфраструктуры", - отметил он.
По словам заммэра, в 2022 году в Москве ожидается значительный рывок в реализации программы транспортного развития.
"До конца этого года мы планируем закончить строительство Большой кольцевой линии – самого масштабного проекта в истории столичного метростроения. Также завершится реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров. Традиционно много внимания в этом году мы уделяем дорожному строительству, в особенности – проектам хордовых магистралей и московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД", - добавил Бочкарев.