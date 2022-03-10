Прокуроры проследят, чтобы бизнесу незаконно не поднимали кредитную ставку
Генпрокуратура проследит, чтобы бизнесу незаконно не поднимали ставку по кредитам
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Прокуроры не допустят необоснованного увеличения ставок по действующим кредитам для бизнеса в России, заявляет в четверг главное надзорное ведомство.
После того, как Запад начал накладывать на Россию новые, беспрецедентные по масштабу санкции, ЦБ РФ экстренно увеличил ключевую ставку с 9,5% до 20%.
При этом регулятор подчеркивал, что по выданным кредитам с фиксированными ставками изменять условия постфактум запрещено, а кредитов с плавающей ставкой населению на рынке минимум. Вместе с тем ЦБ признавал проблему кредитов компаниям с плавающими ставками и выражал готовность способствовать реструктуризации таких займов.
"Особое внимание [планируется] уделять обоснованности изменения банковскими организациями ставок по ранее выданным кредитам [бизнесу], предоставлению отсрочек по их погашению", - говорится в релизе Генпрокуратуры.
Уточняется, что в рамках этой работы проводится постоянный мониторинг СМИ и интернета "на предмет возможного установления незаконных ограничений для предпринимательской деятельности", в том числе ущемления интересов бизнесменов банками.
По всем сигналам о нарушениях закона организуются тщательные проверки и, если есть на то основание, принимаются "исчерпывающее меры прокурорского реагирования", поясняет ведомство.
Для оперативного восстановления нарушенных прав в Генпрокуратуре рекомендуют предпринимателям использовать прямой канал связи с бизнес-сообществом, который функционирует на Едином портале прокуратуры РФ.