https://ria.ru/20220310/biznes-1777513945.html

Прокуроры проследят, чтобы бизнесу незаконно не поднимали кредитную ставку

Прокуроры проследят, чтобы бизнесу незаконно не поднимали кредитную ставку - РИА Новости, 10.03.2022

Прокуроры проследят, чтобы бизнесу незаконно не поднимали кредитную ставку

Прокуроры не допустят необоснованного увеличения ставок по действующим кредитам для бизнеса в России, заявляет в четверг главное надзорное ведомство. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:02

2022-03-10T17:02

2022-03-10T17:02

россия

генеральная прокуратура рф

центральный банк рф (цб рф)

экономика

санкции

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Прокуроры не допустят необоснованного увеличения ставок по действующим кредитам для бизнеса в России, заявляет в четверг главное надзорное ведомство.После того, как Запад начал накладывать на Россию новые, беспрецедентные по масштабу санкции, ЦБ РФ экстренно увеличил ключевую ставку с 9,5% до 20%.При этом регулятор подчеркивал, что по выданным кредитам с фиксированными ставками изменять условия постфактум запрещено, а кредитов с плавающей ставкой населению на рынке минимум. Вместе с тем ЦБ признавал проблему кредитов компаниям с плавающими ставками и выражал готовность способствовать реструктуризации таких займов."Особое внимание [планируется] уделять обоснованности изменения банковскими организациями ставок по ранее выданным кредитам [бизнесу], предоставлению отсрочек по их погашению", - говорится в релизе Генпрокуратуры.Уточняется, что в рамках этой работы проводится постоянный мониторинг СМИ и интернета "на предмет возможного установления незаконных ограничений для предпринимательской деятельности", в том числе ущемления интересов бизнесменов банками.По всем сигналам о нарушениях закона организуются тщательные проверки и, если есть на то основание, принимаются "исчерпывающее меры прокурорского реагирования", поясняет ведомство.Для оперативного восстановления нарушенных прав в Генпрокуратуре рекомендуют предпринимателям использовать прямой канал связи с бизнес-сообществом, который функционирует на Едином портале прокуратуры РФ.

https://ria.ru/20220310/subsidii-1777488652.html

https://ria.ru/20220309/podderzhka-1777298690.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, генеральная прокуратура рф, центральный банк рф (цб рф), экономика, санкции