Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/biznes-1777513945.html
Прокуроры проследят, чтобы бизнесу незаконно не поднимали кредитную ставку
Прокуроры проследят, чтобы бизнесу незаконно не поднимали кредитную ставку - РИА Новости, 10.03.2022
Прокуроры проследят, чтобы бизнесу незаконно не поднимали кредитную ставку
Прокуроры не допустят необоснованного увеличения ставок по действующим кредитам для бизнеса в России, заявляет в четверг главное надзорное ведомство. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:02
2022-03-10T17:02
россия
генеральная прокуратура рф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Прокуроры не допустят необоснованного увеличения ставок по действующим кредитам для бизнеса в России, заявляет в четверг главное надзорное ведомство.После того, как Запад начал накладывать на Россию новые, беспрецедентные по масштабу санкции, ЦБ РФ экстренно увеличил ключевую ставку с 9,5% до 20%.При этом регулятор подчеркивал, что по выданным кредитам с фиксированными ставками изменять условия постфактум запрещено, а кредитов с плавающей ставкой населению на рынке минимум. Вместе с тем ЦБ признавал проблему кредитов компаниям с плавающими ставками и выражал готовность способствовать реструктуризации таких займов."Особое внимание [планируется] уделять обоснованности изменения банковскими организациями ставок по ранее выданным кредитам [бизнесу], предоставлению отсрочек по их погашению", - говорится в релизе Генпрокуратуры.Уточняется, что в рамках этой работы проводится постоянный мониторинг СМИ и интернета "на предмет возможного установления незаконных ограничений для предпринимательской деятельности", в том числе ущемления интересов бизнесменов банками.По всем сигналам о нарушениях закона организуются тщательные проверки и, если есть на то основание, принимаются "исчерпывающее меры прокурорского реагирования", поясняет ведомство.Для оперативного восстановления нарушенных прав в Генпрокуратуре рекомендуют предпринимателям использовать прямой канал связи с бизнес-сообществом, который функционирует на Едином портале прокуратуры РФ.
https://ria.ru/20220310/subsidii-1777488652.html
https://ria.ru/20220309/podderzhka-1777298690.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, центральный банк рф (цб рф), экономика, санкции
17:02 10.03.2022
 
Прокуроры проследят, чтобы бизнесу незаконно не поднимали кредитную ставку

Генпрокуратура проследит, чтобы бизнесу незаконно не поднимали ставку по кредитам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Прокуроры не допустят необоснованного увеличения ставок по действующим кредитам для бизнеса в России, заявляет в четверг главное надзорное ведомство.
После того, как Запад начал накладывать на Россию новые, беспрецедентные по масштабу санкции, ЦБ РФ экстренно увеличил ключевую ставку с 9,5% до 20%.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 15:39Новости Подмосковья
Подмосковье оставляет все субсидии для поддержки местного бизнеса
При этом регулятор подчеркивал, что по выданным кредитам с фиксированными ставками изменять условия постфактум запрещено, а кредитов с плавающей ставкой населению на рынке минимум. Вместе с тем ЦБ признавал проблему кредитов компаниям с плавающими ставками и выражал готовность способствовать реструктуризации таких займов.
"Особое внимание [планируется] уделять обоснованности изменения банковскими организациями ставок по ранее выданным кредитам [бизнесу], предоставлению отсрочек по их погашению", - говорится в релизе Генпрокуратуры.
ПСБ
9 марта, 15:18
ПСБ присоединился к антикризисной госпрограмме поддержки МСБ
Уточняется, что в рамках этой работы проводится постоянный мониторинг СМИ и интернета "на предмет возможного установления незаконных ограничений для предпринимательской деятельности", в том числе ущемления интересов бизнесменов банками.
По всем сигналам о нарушениях закона организуются тщательные проверки и, если есть на то основание, принимаются "исчерпывающее меры прокурорского реагирования", поясняет ведомство.
Для оперативного восстановления нарушенных прав в Генпрокуратуре рекомендуют предпринимателям использовать прямой канал связи с бизнес-сообществом, который функционирует на Едином портале прокуратуры РФ.
 
РоссияГенеральная прокуратура РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала