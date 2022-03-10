https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди - РИА Новости, 11.03.2022
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
Министерство обороны России раскрыло содержание документов, обнаруженных в секретных украинских биолабораториях после того, как оттуда сбежали американские... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-10T19:15
2022-03-10T19:15
2022-03-11T00:06
авторы
украина
россия
сша
биологическое оружие
хантер байден
виктория нуланд
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777537740_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_6c0a901ef004d0c035f04bcf8e63e683.jpg
Министерство обороны России раскрыло содержание документов, обнаруженных в секретных украинских биолабораториях после того, как оттуда сбежали американские специалисты. Там, как и можно было ожидать, оказался полный ассортимент: возбудители сибирской язвы, чумы, холеры, дифтерии. Все это хранилось в товарных количествах и спешно уничтожалось при бегстве.Лаборатории использовались как старые, советские, так и новехонькие. На сайте американской компании Black and Veatch красуется описание биолаборатории третьего уровня опасности, недавно выстроенной американцами в Одессе. Фирма называет ее "настоящим произведением искусства".Black and Veatch — не просто рядовой подрядчик Пентагона. Это крупнейшая корпорация с многомиллиардными оборотами, уже больше ста лет работающая на американскую армию. Чего только она не строила для Минобороны США — дороги и мосты, военные базы, легендарные лаборатории в Лос-Аламосе, где разрабатывалось ядерное оружие.Сегодня Black and Veatch специализируется на строительстве биолабораторий и — удивительно, вы не находите? — на борьбе с коронавирусом.Вместе с Black and Veatch о безопасности украинцев заботилась другая американская биокорпорация — Metabiota. Аккурат после киевского Майдана в нее влил несколько миллионов долларов сын нынешнего президента США Хантер Байден, для которого Украина стала просто наследственной вотчиной: здесь он годами торговал доступом к телу своего папы.Руководитель Metabiota Эдвард Рубин тесно сотрудничает с боссом EcoHealth Alliance Питером Дашаком. Они выступают на одних и тех же конференциях, печатаются в одних научных сборниках, вместе заседают в руководстве нового амбициозного проекта по сбору опасных вирусов Global Virome.Да-да, вы не ошиблись, это тот самый Дашак, которого американцы подозревают в том, что он то ли сконструировал, то ли выпустил на свободу коронавирус. Мы о нем много писали. Неудивительно при таком раскладе, что и в украинских лабораториях активно велись опыты с коронавирусом летучих мышей. Все они спонсировались Управлением Министерства обороны США по снижению военной угрозы DTRA. Это главный патрон и заказчик всех биолабораторий в бывших республиках СССР.Как и на всем постсоветском пространстве, американцы проводили опыты на Украине под лозунгом заботы о безопасности. Итог оказался парадоксален. В 2014 году компания Байдена-младшего Rosemont Seneca в компании с другими инвесторами зачисляет на счет Metabiota 30 миллионов долларов.И тут же на Украине начинаются какие-то непонятные вспышки забытых заболеваний, с которыми давным-давно покончила советская власть. Корь, дифтерия, туберкулез, полиомиелит. Случаи гибели украинских военнослужащих от какой-то непонятной инфекции. Ну в общем, все как у братьев-грузин, где в лаборатории Лугара в ходе экспериментов над людьми погибли 73 человека. Казалось бы, после таких фокусов власти Незалежной должны были бы как-то прекратить это безобразие. Но нет, сотрудничество украинской медицины и американских военных только крепло. На сайте американского посольства на Украине еще не потерта страница, где заявлено, что Министерство обороны США помогает украинцам бороться с коронавирусом. Звучит просто как черный анекдот.Виктория Нуланд, не последнее лицо в Вашингтоне, открыто подтвердила существование американских биолабораторий на Украине. Но ее срочно принялись опровергать представители Белого дома. Они прекрасно видят, что секретные опыты с опасными вирусами и бактериями, уничтожение и перемещение контейнеров со смертельным содержимым вызывают большие вопросы к тому, как США соблюдают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия.Но тут вырисовываются новые проблемы. Во-первых, США никому не позволяют контролировать, а соблюдают ли они конвенцию вообще. Это единственная страна из всех участников, которая просто сказала, что никого в свои лаборатории не пустит, и все. Во-вторых, Пентагон сознательно размещает лаборатории на территории третьих стран. Там можно обеспечить полную секретность — как это и было на Украине — и избавиться от слежки любых контролирующих органов, даже собственно американских.Ну и наконец, конвенции, которую соблюдают все приличные страны мира, в этом году исполнится пятьдесят лет. Она безнадежно устарела. За это время появилось множество способов ее обхода.Американские военные недаром так полюбили эксперименты с вирусами. Никакого генного модифицирования пятьдесят лет назад не было и в заводе, соответственно, не было и возможности отредактировать вирус так, чтобы он передавался от животных к человеку. Ну вот Пентагон и стал рассылать по всему миру своих боевых зоологов и вирусологов. Они ищут новые опасные вирусы у диких животных, причем до того, как они перешли к человеку. Потом их перемещают в лаборатории — и начинается "редактура".Вся операция с коронавирусом летучих мышей — полностью на этой линии, что бы нам там ни впаривали про антисанитарию на китайских рынках. Российские военные только что получили доказательства того, что подобные опасные опыты проводились и в украинских лабораториях. Но ведь это не просто нарушение конвенции о биологическом оружии. Учитывая, что подопытным тут выступало население Украины, которое "лечило" от коронавируса Минобороны США, здесь, наверное, уже можно говорить и о нарушении Нюрнбергской конвенции? О преступлениях против человечества?Всего на территории Украины находится тридцать американских биолабораторий. Расположены они в крупнейших городах страны — Киеве, Одессе, Харькове, Львове. Подвергая чудовищной опасности все человечество, американские военные практически "заминировали" территорию Украины. К чему приведет попадание единственного снаряда в такую необезвреженную лабораторию?Об этой опасности, нависшей над всем миром, полагалось бы говорить с самых высоких трибун. Тем более что эта адская машина только набирает обороты. Американские военные ведомства проплачивают все новые и все более масштабные эксперименты по поиску смертельных вирусов в дикой природе и усилению их функций.Взять того же Питера Дашака — уж сколько о нем выложили компромата. По-хорошему, им должны бы сегодня заниматься компетентные органы США. Но его даже не отстранили от работы с патогенами. Совсем недавно Министерство обороны США выдало ему новые гранты на дальнейший поиск вирусов у животных.Мало этого, он уселся в руководстве проекта Global Virome и задался целью обнаружить в природе аж пятьсот тысяч новых, еще не исследованных вирусов. И опять миллионы на это дело идут из военных ведомств США.Уже даже сами американцы испугались того, что несут им из своих экспедиций вирусологи в погонах. "Апологеты охоты за вирусами, которая подразумевает поиск, транспортировку, хранение опаснейших патогенов и эксперименты с ними, утверждают, что это все делается для предотвращения эпидемий, — осторожно рассуждают журналисты Intercept. — Другие предупреждают, что поиск смертельных вирусов, которые еще не передались от животных человеку, не помогает нам предотвращать эпидемии или справляться с ними. Напротив, он провоцирует их".Раньше барьером для применения биооружия считалось то, что оно наносит своему населению не меньший вред, чем чужому. Но, похоже, американские военные уже перестали заморачиваться такой ерундой. С самого начала было очевидно, что риск умереть от коронавируса есть у стариков, больных, нищих. Какое к ним возможно сочувствие? Белое и черное отребье, проедатели пособий, обитатели гетто. Немудрено, что от коронавируса вымерло более миллиона американцев. Подавляющее большинство из них были социальным балластом, на котором так любят ставить эксперименты американские элиты.Сегодня одним и главных направлений опытов американских военных на Украине стало изучение генетического кода местного населения. Для чего? Ну конечно, для нашего лечения. Кто бы сомневался?Есть в этом во всем какая-то трагическая ирония. Сколько бы мы ни спорили, чей борщ, для наших стратегических противников все мы — и русские, и украинцы — по-прежнему один народ. Одна мишень, если честно.
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/1777522243.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/ukraina-1777491797.html
https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/1777387799.html
https://ria.ru/20220310/bolezni-1777501562.html
https://ria.ru/20220309/obse-1777336258.html
https://ria.ru/20220309/ugroza-1777264366.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/opyty-1777442822.html
https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777418837.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
авторы, украина, россия, сша, биологическое оружие, хантер байден, виктория нуланд
Министерство обороны России раскрыло
содержание документов, обнаруженных в секретных украинских биолабораториях после того, как оттуда сбежали американские специалисты. Там, как и можно было ожидать, оказался полный ассортимент: возбудители сибирской язвы, чумы, холеры, дифтерии. Все это хранилось в товарных количествах и спешно уничтожалось при бегстве.
Лаборатории использовались как старые, советские, так и новехонькие. На сайте
американской компании Black and Veatch красуется описание биолаборатории третьего уровня опасности, недавно выстроенной американцами в Одессе. Фирма называет ее "настоящим произведением искусства".
Black and Veatch — не просто рядовой подрядчик Пентагона
. Это крупнейшая корпорация с многомиллиардными оборотами, уже больше ста лет работающая на американскую армию. Чего только она не строила для Минобороны США — дороги и мосты, военные базы, легендарные лаборатории в Лос-Аламосе, где разрабатывалось ядерное оружие.
Сегодня Black and Veatch специализируется на строительстве биолабораторий и — удивительно, вы не находите? — на борьбе с коронавирусом.
Вместе с Black and Veatch о безопасности украинцев заботилась
другая американская биокорпорация — Metabiota. Аккурат после киевского Майдана в нее влил несколько миллионов долларов сын нынешнего президента США Хантер Байден
, для которого Украина стала просто наследственной вотчиной: здесь он годами торговал доступом к телу своего папы.
Руководитель Metabiota Эдвард Рубин тесно сотрудничает
с боссом EcoHealth Alliance Питером Дашаком. Они выступают на одних и тех же конференциях, печатаются в одних научных сборниках, вместе заседают в руководстве нового амбициозного проекта по сбору опасных вирусов Global Virome.
Да-да, вы не ошиблись, это тот самый Дашак, которого американцы подозревают в том, что он то ли сконструировал, то ли выпустил на свободу коронавирус
. Мы о нем много писали
.
Неудивительно при таком раскладе, что и в украинских лабораториях активно велись опыты с коронавирусом летучих мышей. Все они спонсировались Управлением Министерства обороны США по снижению военной угрозы DTRA. Это главный патрон и заказчик всех биолабораторий в бывших республиках СССР.
Как и на всем постсоветском пространстве, американцы проводили опыты на Украине под лозунгом заботы о безопасности. Итог оказался парадоксален. В 2014 году компания Байдена-младшего Rosemont Seneca в компании с другими инвесторами зачисляет на счет Metabiota 30 миллионов долларов.
И тут же на Украине начинаются какие-то непонятные вспышки забытых заболеваний, с которыми давным-давно покончила советская власть. Корь, дифтерия, туберкулез, полиомиелит. Случаи гибели украинских военнослужащих от какой-то непонятной инфекции. Ну в общем, все как у братьев-грузин, где в лаборатории Лугара в ходе экспериментов над людьми погибли 73 человека
.
Казалось бы, после таких фокусов власти Незалежной должны были бы как-то прекратить это безобразие. Но нет, сотрудничество украинской медицины и американских военных только крепло. На сайте американского посольства на Украине еще не потерта страница, где заявлено
, что Министерство обороны США помогает украинцам бороться с коронавирусом. Звучит просто как черный анекдот.
Виктория Нуланд, не последнее лицо в Вашингтоне, открыто подтвердила существование американских биолабораторий на Украине. Но ее срочно принялись опровергать представители Белого дома. Они прекрасно видят, что секретные опыты с опасными вирусами и бактериями, уничтожение и перемещение контейнеров со смертельным содержимым вызывают большие вопросы к тому, как США соблюдают Конвенцию о запрещении биологического
и токсинного оружия.
Но тут вырисовываются новые проблемы. Во-первых, США никому не позволяют контролировать, а соблюдают ли они конвенцию вообще. Это единственная страна из всех участников, которая просто сказала, что никого в свои лаборатории не пустит, и все. Во-вторых, Пентагон сознательно размещает лаборатории на территории третьих стран. Там можно обеспечить полную секретность — как это и было на Украине — и избавиться от слежки любых контролирующих органов, даже собственно американских.
Ну и наконец, конвенции, которую соблюдают все приличные страны мира, в этом году исполнится пятьдесят лет. Она безнадежно устарела. За это время появилось множество способов ее обхода.
Американские военные недаром так полюбили эксперименты с вирусами. Никакого генного модифицирования пятьдесят лет назад не было и в заводе, соответственно, не было и возможности отредактировать вирус так, чтобы он передавался от животных к человеку. Ну вот Пентагон и стал рассылать по всему миру своих боевых зоологов и вирусологов. Они ищут новые опасные вирусы у диких животных, причем до того, как они перешли к человеку. Потом их перемещают в лаборатории — и начинается "редактура".
Вся операция с коронавирусом летучих мышей — полностью на этой линии, что бы нам там ни впаривали про антисанитарию на китайских рынках. Российские военные только что получили доказательства того, что подобные опасные опыты проводились и в украинских лабораториях. Но ведь это не просто нарушение конвенции о биологическом оружии. Учитывая, что подопытным тут выступало население Украины, которое "лечило" от коронавируса Минобороны США, здесь, наверное, уже можно говорить и о нарушении Нюрнбергской конвенции? О преступлениях против человечества?
Всего на территории Украины находится тридцать американских биолабораторий. Расположены они в крупнейших городах страны — Киеве, Одессе, Харькове, Львове. Подвергая чудовищной опасности все человечество, американские военные практически "заминировали" территорию Украины. К чему приведет попадание единственного снаряда в такую необезвреженную лабораторию?
Об этой опасности, нависшей над всем миром, полагалось бы говорить с самых высоких трибун. Тем более что эта адская машина только набирает обороты. Американские военные ведомства проплачивают все новые и все более масштабные эксперименты по поиску смертельных вирусов в дикой природе и усилению их функций.
Взять того же Питера Дашака — уж сколько о нем выложили компромата. По-хорошему, им должны бы сегодня заниматься компетентные органы США. Но его даже не отстранили от работы с патогенами. Совсем недавно Министерство обороны США выдало ему новые гранты на дальнейший поиск вирусов у животных.
Мало этого, он уселся в руководстве проекта Global Virome и задался целью обнаружить в природе аж пятьсот тысяч новых, еще не исследованных вирусов. И опять миллионы на это дело идут из военных ведомств США.
Уже даже сами американцы испугались
того, что несут им из своих экспедиций вирусологи в погонах. "Апологеты охоты за вирусами, которая подразумевает поиск, транспортировку, хранение опаснейших патогенов и эксперименты с ними, утверждают, что это все делается для предотвращения эпидемий, — осторожно рассуждают журналисты Intercept. — Другие предупреждают, что поиск смертельных вирусов, которые еще не передались от животных человеку, не помогает нам предотвращать эпидемии или справляться с ними. Напротив, он провоцирует их".
Раньше барьером для применения биооружия считалось то, что оно наносит своему населению не меньший вред, чем чужому. Но, похоже, американские военные уже перестали заморачиваться такой ерундой. С самого начала было очевидно, что риск умереть от коронавируса есть у стариков, больных, нищих. Какое к ним возможно сочувствие? Белое и черное отребье, проедатели пособий, обитатели гетто. Немудрено, что от коронавируса вымерло более миллиона американцев. Подавляющее большинство из них были социальным балластом, на котором так любят ставить эксперименты американские элиты.
Сегодня одним и главных направлений опытов американских военных на Украине стало изучение генетического кода местного населения. Для чего? Ну конечно, для нашего лечения. Кто бы сомневался?
Есть в этом во всем какая-то трагическая ирония. Сколько бы мы ни спорили, чей борщ, для наших стратегических противников все мы — и русские, и украинцы — по-прежнему один народ. Одна мишень, если честно.