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Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди - РИА Новости, 11.03.2022
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
Министерство обороны России раскрыло содержание документов, обнаруженных в секретных украинских биолабораториях после того, как оттуда сбежали американские... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-10T19:15
2022-03-11T00:06
авторы
украина
россия
сша
биологическое оружие
хантер байден
виктория нуланд
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Министерство обороны России раскрыло содержание документов, обнаруженных в секретных украинских биолабораториях после того, как оттуда сбежали американские специалисты. Там, как и можно было ожидать, оказался полный ассортимент: возбудители сибирской язвы, чумы, холеры, дифтерии. Все это хранилось в товарных количествах и спешно уничтожалось при бегстве.Лаборатории использовались как старые, советские, так и новехонькие. На сайте американской компании Black and Veatch красуется описание биолаборатории третьего уровня опасности, недавно выстроенной американцами в Одессе. Фирма называет ее "настоящим произведением искусства".Black and Veatch — не просто рядовой подрядчик Пентагона. Это крупнейшая корпорация с многомиллиардными оборотами, уже больше ста лет работающая на американскую армию. Чего только она не строила для Минобороны США — дороги и мосты, военные базы, легендарные лаборатории в Лос-Аламосе, где разрабатывалось ядерное оружие.Сегодня Black and Veatch специализируется на строительстве биолабораторий и — удивительно, вы не находите? — на борьбе с коронавирусом.Вместе с Black and Veatch о безопасности украинцев заботилась другая американская биокорпорация — Metabiota. Аккурат после киевского Майдана в нее влил несколько миллионов долларов сын нынешнего президента США Хантер Байден, для которого Украина стала просто наследственной вотчиной: здесь он годами торговал доступом к телу своего папы.Руководитель Metabiota Эдвард Рубин тесно сотрудничает с боссом EcoHealth Alliance Питером Дашаком. Они выступают на одних и тех же конференциях, печатаются в одних научных сборниках, вместе заседают в руководстве нового амбициозного проекта по сбору опасных вирусов Global Virome.Да-да, вы не ошиблись, это тот самый Дашак, которого американцы подозревают в том, что он то ли сконструировал, то ли выпустил на свободу коронавирус. Мы о нем много писали. Неудивительно при таком раскладе, что и в украинских лабораториях активно велись опыты с коронавирусом летучих мышей. Все они спонсировались Управлением Министерства обороны США по снижению военной угрозы DTRA. Это главный патрон и заказчик всех биолабораторий в бывших республиках СССР.Как и на всем постсоветском пространстве, американцы проводили опыты на Украине под лозунгом заботы о безопасности. Итог оказался парадоксален. В 2014 году компания Байдена-младшего Rosemont Seneca в компании с другими инвесторами зачисляет на счет Metabiota 30 миллионов долларов.И тут же на Украине начинаются какие-то непонятные вспышки забытых заболеваний, с которыми давным-давно покончила советская власть. Корь, дифтерия, туберкулез, полиомиелит. Случаи гибели украинских военнослужащих от какой-то непонятной инфекции. Ну в общем, все как у братьев-грузин, где в лаборатории Лугара в ходе экспериментов над людьми погибли 73 человека. Казалось бы, после таких фокусов власти Незалежной должны были бы как-то прекратить это безобразие. Но нет, сотрудничество украинской медицины и американских военных только крепло. На сайте американского посольства на Украине еще не потерта страница, где заявлено, что Министерство обороны США помогает украинцам бороться с коронавирусом. Звучит просто как черный анекдот.Виктория Нуланд, не последнее лицо в Вашингтоне, открыто подтвердила существование американских биолабораторий на Украине. Но ее срочно принялись опровергать представители Белого дома. Они прекрасно видят, что секретные опыты с опасными вирусами и бактериями, уничтожение и перемещение контейнеров со смертельным содержимым вызывают большие вопросы к тому, как США соблюдают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия.Но тут вырисовываются новые проблемы. Во-первых, США никому не позволяют контролировать, а соблюдают ли они конвенцию вообще. Это единственная страна из всех участников, которая просто сказала, что никого в свои лаборатории не пустит, и все. Во-вторых, Пентагон сознательно размещает лаборатории на территории третьих стран. Там можно обеспечить полную секретность — как это и было на Украине — и избавиться от слежки любых контролирующих органов, даже собственно американских.Ну и наконец, конвенции, которую соблюдают все приличные страны мира, в этом году исполнится пятьдесят лет. Она безнадежно устарела. За это время появилось множество способов ее обхода.Американские военные недаром так полюбили эксперименты с вирусами. Никакого генного модифицирования пятьдесят лет назад не было и в заводе, соответственно, не было и возможности отредактировать вирус так, чтобы он передавался от животных к человеку. Ну вот Пентагон и стал рассылать по всему миру своих боевых зоологов и вирусологов. Они ищут новые опасные вирусы у диких животных, причем до того, как они перешли к человеку. Потом их перемещают в лаборатории — и начинается "редактура".Вся операция с коронавирусом летучих мышей — полностью на этой линии, что бы нам там ни впаривали про антисанитарию на китайских рынках. Российские военные только что получили доказательства того, что подобные опасные опыты проводились и в украинских лабораториях. Но ведь это не просто нарушение конвенции о биологическом оружии. Учитывая, что подопытным тут выступало население Украины, которое "лечило" от коронавируса Минобороны США, здесь, наверное, уже можно говорить и о нарушении Нюрнбергской конвенции? О преступлениях против человечества?Всего на территории Украины находится тридцать американских биолабораторий. Расположены они в крупнейших городах страны — Киеве, Одессе, Харькове, Львове. Подвергая чудовищной опасности все человечество, американские военные практически "заминировали" территорию Украины. К чему приведет попадание единственного снаряда в такую необезвреженную лабораторию?Об этой опасности, нависшей над всем миром, полагалось бы говорить с самых высоких трибун. Тем более что эта адская машина только набирает обороты. Американские военные ведомства проплачивают все новые и все более масштабные эксперименты по поиску смертельных вирусов в дикой природе и усилению их функций.Взять того же Питера Дашака — уж сколько о нем выложили компромата. По-хорошему, им должны бы сегодня заниматься компетентные органы США. Но его даже не отстранили от работы с патогенами. Совсем недавно Министерство обороны США выдало ему новые гранты на дальнейший поиск вирусов у животных.Мало этого, он уселся в руководстве проекта Global Virome и задался целью обнаружить в природе аж пятьсот тысяч новых, еще не исследованных вирусов. И опять миллионы на это дело идут из военных ведомств США.Уже даже сами американцы испугались того, что несут им из своих экспедиций вирусологи в погонах. "Апологеты охоты за вирусами, которая подразумевает поиск, транспортировку, хранение опаснейших патогенов и эксперименты с ними, утверждают, что это все делается для предотвращения эпидемий, — осторожно рассуждают журналисты Intercept. — Другие предупреждают, что поиск смертельных вирусов, которые еще не передались от животных человеку, не помогает нам предотвращать эпидемии или справляться с ними. Напротив, он провоцирует их".Раньше барьером для применения биооружия считалось то, что оно наносит своему населению не меньший вред, чем чужому. Но, похоже, американские военные уже перестали заморачиваться такой ерундой. С самого начала было очевидно, что риск умереть от коронавируса есть у стариков, больных, нищих. Какое к ним возможно сочувствие? Белое и черное отребье, проедатели пособий, обитатели гетто. Немудрено, что от коронавируса вымерло более миллиона американцев. Подавляющее большинство из них были социальным балластом, на котором так любят ставить эксперименты американские элиты.Сегодня одним и главных направлений опытов американских военных на Украине стало изучение генетического кода местного населения. Для чего? Ну конечно, для нашего лечения. Кто бы сомневался?Есть в этом во всем какая-то трагическая ирония. Сколько бы мы ни спорили, чей борщ, для наших стратегических противников все мы — и русские, и украинцы — по-прежнему один народ. Одна мишень, если честно.
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авторы, украина, россия, сша, биологическое оружие, хантер байден, виктория нуланд
19:15 10.03.2022 (обновлено: 00:06 11.03.2022)
 

Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди

© AP Photo / Patrick SemanskyКостюмы биологической защиты в лаборатории США
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Министерство обороны России раскрыло содержание документов, обнаруженных в секретных украинских биолабораториях после того, как оттуда сбежали американские специалисты. Там, как и можно было ожидать, оказался полный ассортимент: возбудители сибирской язвы, чумы, холеры, дифтерии. Все это хранилось в товарных количествах и спешно уничтожалось при бегстве.
Лаборатории использовались как старые, советские, так и новехонькие. На сайте американской компании Black and Veatch красуется описание биолаборатории третьего уровня опасности, недавно выстроенной американцами в Одессе. Фирма называет ее "настоящим произведением искусства".
Игорь Мальцев. Биологические опыты США и вооружение Европы - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 17:04Прямой эфир
Игорь Мальцев. Биологические опыты США и вооружение Европы
Black and Veatch — не просто рядовой подрядчик Пентагона. Это крупнейшая корпорация с многомиллиардными оборотами, уже больше ста лет работающая на американскую армию. Чего только она не строила для Минобороны США — дороги и мосты, военные базы, легендарные лаборатории в Лос-Аламосе, где разрабатывалось ядерное оружие.
Сегодня Black and Veatch специализируется на строительстве биолабораторий и — удивительно, вы не находите? — на борьбе с коронавирусом.

Вместе с Black and Veatch о безопасности украинцев заботилась другая американская биокорпорация — Metabiota. Аккурат после киевского Майдана в нее влил несколько миллионов долларов сын нынешнего президента США Хантер Байден, для которого Украина стала просто наследственной вотчиной: здесь он годами торговал доступом к телу своего папы.
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 15:47Сказано в эфире
Военный эксперт рассказал, когда на Украине появились биолаборатории США
Руководитель Metabiota Эдвард Рубин тесно сотрудничает с боссом EcoHealth Alliance Питером Дашаком. Они выступают на одних и тех же конференциях, печатаются в одних научных сборниках, вместе заседают в руководстве нового амбициозного проекта по сбору опасных вирусов Global Virome.
Да-да, вы не ошиблись, это тот самый Дашак, которого американцы подозревают в том, что он то ли сконструировал, то ли выпустил на свободу коронавирус. Мы о нем много писали.
Неудивительно при таком раскладе, что и в украинских лабораториях активно велись опыты с коронавирусом летучих мышей. Все они спонсировались Управлением Министерства обороны США по снижению военной угрозы DTRA. Это главный патрон и заказчик всех биолабораторий в бывших республиках СССР.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 14:59Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Россия может созвать международный трибунал по биолабораториям на Украине
Как и на всем постсоветском пространстве, американцы проводили опыты на Украине под лозунгом заботы о безопасности. Итог оказался парадоксален. В 2014 году компания Байдена-младшего Rosemont Seneca в компании с другими инвесторами зачисляет на счет Metabiota 30 миллионов долларов.
И тут же на Украине начинаются какие-то непонятные вспышки забытых заболеваний, с которыми давным-давно покончила советская власть. Корь, дифтерия, туберкулез, полиомиелит. Случаи гибели украинских военнослужащих от какой-то непонятной инфекции. Ну в общем, все как у братьев-грузин, где в лаборатории Лугара в ходе экспериментов над людьми погибли 73 человека.
Казалось бы, после таких фокусов власти Незалежной должны были бы как-то прекратить это безобразие. Но нет, сотрудничество украинской медицины и американских военных только крепло. На сайте американского посольства на Украине еще не потерта страница, где заявлено, что Министерство обороны США помогает украинцам бороться с коронавирусом. Звучит просто как черный анекдот.
Анатолий Вассерман о биолабораториях США и национализации имущества в РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 02:04Кардиограмма дня
Анатолий Вассерман о биолабораториях США и национализации имущества в РФ
Виктория Нуланд, не последнее лицо в Вашингтоне, открыто подтвердила существование американских биолабораторий на Украине. Но ее срочно принялись опровергать представители Белого дома. Они прекрасно видят, что секретные опыты с опасными вирусами и бактериями, уничтожение и перемещение контейнеров со смертельным содержимым вызывают большие вопросы к тому, как США соблюдают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия.
Но тут вырисовываются новые проблемы. Во-первых, США никому не позволяют контролировать, а соблюдают ли они конвенцию вообще. Это единственная страна из всех участников, которая просто сказала, что никого в свои лаборатории не пустит, и все. Во-вторых, Пентагон сознательно размещает лаборатории на территории третьих стран. Там можно обеспечить полную секретность — как это и было на Украине — и избавиться от слежки любых контролирующих органов, даже собственно американских.
Клещи в пробирке - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 16:23
Минобороны: Пентагон интересовался насекомыми-переносчиками инфекций
Ну и наконец, конвенции, которую соблюдают все приличные страны мира, в этом году исполнится пятьдесят лет. Она безнадежно устарела. За это время появилось множество способов ее обхода.
Американские военные недаром так полюбили эксперименты с вирусами. Никакого генного модифицирования пятьдесят лет назад не было и в заводе, соответственно, не было и возможности отредактировать вирус так, чтобы он передавался от животных к человеку. Ну вот Пентагон и стал рассылать по всему миру своих боевых зоологов и вирусологов. Они ищут новые опасные вирусы у диких животных, причем до того, как они перешли к человеку. Потом их перемещают в лаборатории — и начинается "редактура".
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 17:43
В ОБСЕ обходят тему военных биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов
Вся операция с коронавирусом летучих мышей — полностью на этой линии, что бы нам там ни впаривали про антисанитарию на китайских рынках. Российские военные только что получили доказательства того, что подобные опасные опыты проводились и в украинских лабораториях. Но ведь это не просто нарушение конвенции о биологическом оружии. Учитывая, что подопытным тут выступало население Украины, которое "лечило" от коронавируса Минобороны США, здесь, наверное, уже можно говорить и о нарушении Нюрнбергской конвенции? О преступлениях против человечества?
Всего на территории Украины находится тридцать американских биолабораторий. Расположены они в крупнейших городах страны — Киеве, Одессе, Харькове, Львове. Подвергая чудовищной опасности все человечество, американские военные практически "заминировали" территорию Украины. К чему приведет попадание единственного снаряда в такую необезвреженную лабораторию?
Сотрудницы лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 12:44
Биолаборатории США на Украине несли прямую угрозу России, заявил эксперт
Об этой опасности, нависшей над всем миром, полагалось бы говорить с самых высоких трибун. Тем более что эта адская машина только набирает обороты. Американские военные ведомства проплачивают все новые и все более масштабные эксперименты по поиску смертельных вирусов в дикой природе и усилению их функций.
Взять того же Питера Дашака — уж сколько о нем выложили компромата. По-хорошему, им должны бы сегодня заниматься компетентные органы США. Но его даже не отстранили от работы с патогенами. Совсем недавно Министерство обороны США выдало ему новые гранты на дальнейший поиск вирусов у животных.
Мало этого, он уселся в руководстве проекта Global Virome и задался целью обнаружить в природе аж пятьсот тысяч новых, еще не исследованных вирусов. И опять миллионы на это дело идут из военных ведомств США.
Медицинский сотрудник в лаборатории с образцами для анализа на туберкулез на Украине - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 12:28В мире
"Чума и сибирская язва". Минобороны рассказало об опытах США на Украине
Уже даже сами американцы испугались того, что несут им из своих экспедиций вирусологи в погонах. "Апологеты охоты за вирусами, которая подразумевает поиск, транспортировку, хранение опаснейших патогенов и эксперименты с ними, утверждают, что это все делается для предотвращения эпидемий, — осторожно рассуждают журналисты Intercept. — Другие предупреждают, что поиск смертельных вирусов, которые еще не передались от животных человеку, не помогает нам предотвращать эпидемии или справляться с ними. Напротив, он провоцирует их".
Раньше барьером для применения биооружия считалось то, что оно наносит своему населению не меньший вред, чем чужому. Но, похоже, американские военные уже перестали заморачиваться такой ерундой. С самого начала было очевидно, что риск умереть от коронавируса есть у стариков, больных, нищих. Какое к ним возможно сочувствие? Белое и черное отребье, проедатели пособий, обитатели гетто. Немудрено, что от коронавируса вымерло более миллиона американцев. Подавляющее большинство из них были социальным балластом, на котором так любят ставить эксперименты американские элиты.
Конашенков о работе над данными по американским биолабораториям на Украине - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 10:47
Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине
Сегодня одним и главных направлений опытов американских военных на Украине стало изучение генетического кода местного населения. Для чего? Ну конечно, для нашего лечения. Кто бы сомневался?
Есть в этом во всем какая-то трагическая ирония. Сколько бы мы ни спорили, чей борщ, для наших стратегических противников все мы — и русские, и украинцы — по-прежнему один народ. Одна мишень, если честно.
 
АвторыУкраинаРоссияСШАбиологическое оружиеХантер БайденВиктория Нуланд
 
 
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