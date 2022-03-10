https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777500751.html

В РХБЗ сравнили исследования США на Украине с работами японского отряда 731

В РХБЗ сравнили исследования США на Украине с работами японского отряда 731 - РИА Новости, 10.03.2022

В РХБЗ сравнили исследования США на Украине с работами японского отряда 731

Работы в рамках военно-биологической программы США на территории Украины аналогичны тем, что велись в 1940-х годах японскими военными из отряда 731, члены... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:18

2022-03-10T16:18

2022-03-10T16:26

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пентагон

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Работы в рамках военно-биологической программы США на территории Украины аналогичны тем, что велись в 1940-х годах японскими военными из отряда 731, члены которого после Второй мировой войны были укрыты в США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Характерно, что аналогичные исследования проводились в 40-х годах прошлого столетия при создании компонентов биологического оружия японским отрядом 731, члены которого впоследствии скрылись в США от преследований за военные преступления", - сказал Кириллов.В отряде №731 Квантунской армии разрабатывалось и испытывалось на живых людях бактериологическое оружие. Там велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда №731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек - китайцев, корейцев, русских, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек.Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители отряда №731 Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других преступников для суда в СССР.

https://ria.ru/20210908/yaponiya-1749061501.html

https://ria.ru/20210816/biooruzhie-1745866535.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, япония, украина, пентагон, вторая мировая война (1939-1945)