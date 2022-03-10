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Американские биолаборатории находились на Украине тайно, заявил Лавров
Американские биолаборатории находились на Украине тайно, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Американские биолаборатории находились на Украине тайно, заявил Лавров
Россия возмущена деятельностью США по экспериментам на Украине над патогенами, которые могут использоваться для химического оружия, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:13
2022-03-10T13:24
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
украина
дмитрий кулеба
китай
россия
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия возмущена деятельностью США по экспериментам на Украине над патогенами, которые могут использоваться для химического оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, совершенно возмутительные факты того, чем Пентагон занимается в созданных на его деньги, на деньги США, биологических лабораториях, используя украинскую территорию для того, чтобы экспериментировать патогенами, которые впоследствии могут использоваться для создания биологического оружия", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой."Конечно, американцы осуществляли свою деятельность в глубокой тайне. Точно так же, как они работают и в других государствах постсоветского пространства, создавая свои военно-биологические лаборатории прямо по периметру Российской Федерации, ну еще КНР. Поэтому от этого уж точно не отвертеться", - отметил он.
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина, дмитрий кулеба, китай, россия, министерство обороны сша, мид украины
13:13 10.03.2022 (обновлено: 13:24 10.03.2022)
 
Американские биолаборатории находились на Украине тайно, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: американские биологические лаборатории находились на Украине тайно

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия возмущена деятельностью США по экспериментам на Украине над патогенами, которые могут использоваться для химического оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, совершенно возмутительные факты того, чем Пентагон занимается в созданных на его деньги, на деньги США, биологических лабораториях, используя украинскую территорию для того, чтобы экспериментировать патогенами, которые впоследствии могут использоваться для создания биологического оружия", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"Конечно, американцы осуществляли свою деятельность в глубокой тайне. Точно так же, как они работают и в других государствах постсоветского пространства, создавая свои военно-биологические лаборатории прямо по периметру Российской Федерации, ну еще КНР. Поэтому от этого уж точно не отвертеться", - отметил он.
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В миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАУкраинаДмитрий КулебаКитайРоссияМинистерство обороны СШАМИД Украины
 
 
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