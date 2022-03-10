https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777428713.html

Кива рассказал об исследованиях в лабораториях США над украинскими военными

Кива рассказал об исследованиях в лабораториях США над украинскими военными - РИА Новости, 10.03.2022

Кива рассказал об исследованиях в лабораториях США над украинскими военными

Оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что около 4,5 тысячи украинских военнослужащих прошли в качестве подопытного материала через... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:29

2022-03-10T11:29

2022-03-10T11:29

в мире

сша

украина

вооруженные силы украины

грузия

илья кива

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что около 4,5 тысячи украинских военнослужащих прошли в качестве подопытного материала через военно-биологические лаборатории США на Украине."Действительно, что в этом такого, ну подумаешь, прошли через эти лаборатории четыре с половиной тысяч украинских военнослужащих, в качестве подопытного материала", - написал Кива в своем Telegram-канале.Ранее болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева на своем сайте опубликовала расследование, в котором сообщила, что Пентагон проводил эксперименты над 4,4 тысячами солдатами на Украине и тысяче в Грузии в своих биолабораториях, расположенных в этих странах.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, грузия, илья кива