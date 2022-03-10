https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777428713.html
Кива рассказал об исследованиях в лабораториях США над украинскими военными
Кива рассказал об исследованиях в лабораториях США над украинскими военными - РИА Новости, 10.03.2022
Кива рассказал об исследованиях в лабораториях США над украинскими военными
Оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что около 4,5 тысячи украинских военнослужащих прошли в качестве подопытного материала через... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:29
2022-03-10T11:29
2022-03-10T11:29
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
грузия
илья кива
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что около 4,5 тысячи украинских военнослужащих прошли в качестве подопытного материала через военно-биологические лаборатории США на Украине."Действительно, что в этом такого, ну подумаешь, прошли через эти лаборатории четыре с половиной тысяч украинских военнослужащих, в качестве подопытного материала", - написал Кива в своем Telegram-канале.Ранее болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева на своем сайте опубликовала расследование, в котором сообщила, что Пентагон проводил эксперименты над 4,4 тысячами солдатами на Украине и тысяче в Грузии в своих биолабораториях, расположенных в этих странах.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, грузия, илья кива
Кива рассказал об исследованиях в лабораториях США над украинскими военными
Депутат Рады Кива: около 4,5 тысячи военных на Украине прошли через биолаборатории США