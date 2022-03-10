https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777418837.html

Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине

Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине

Минобороны РФ в ближайшее время опубликует очередной пакет документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины и представит... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:47

2022-03-10T10:47

2022-03-10T12:14

сша

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минобороны РФ в ближайшее время опубликует очередной пакет документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины и представит результаты их экспертизы, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Минобороны России продолжает работу по анализу переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины", - сказал Конашенков.По его словам, российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены документы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства."В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220310/ssha-1777405000.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777332018.html

сша

россия

украина

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Конашенков о работе над данными по американским биолабораториям на Украине Минобороны РФ в ближайшее время опубликует очередной пакет документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины и представит результаты их экспертизы, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Минобороны России продолжает работу по анализу переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины", - сказал Конашенков. 2022-03-10T10:47 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сша, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)