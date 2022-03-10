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https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777418837.html
Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине
Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине
Минобороны РФ в ближайшее время опубликует очередной пакет документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины и представит... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:47
2022-03-10T12:14
сша
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минобороны РФ в ближайшее время опубликует очередной пакет документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины и представит результаты их экспертизы, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Минобороны России продолжает работу по анализу переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины", - сказал Конашенков.По его словам, российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены документы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства."В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220310/ssha-1777405000.html
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Конашенков о работе над данными по американским биолабораториям на Украине
Минобороны РФ в ближайшее время опубликует очередной пакет документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины и представит результаты их экспертизы, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Минобороны России продолжает работу по анализу переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины", - сказал Конашенков.
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сша, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:47 10.03.2022 (обновлено: 12:14 10.03.2022)
 
Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине

Минобороны России скоро опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минобороны РФ в ближайшее время опубликует очередной пакет документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины и представит результаты их экспертизы, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Минобороны России продолжает работу по анализу переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины", - сказал Конашенков.
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По его словам, российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены документы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства.
"В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы", - добавил генерал.
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