10:40 10.03.2022 (обновлено: 11:49 10.03.2022)
В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей
Представитель Минобороны Конашенков: США на Украине экспериментировали с коронавирусом
© AP Photo / Marco UgarteУченый исследует летучую мышь
© AP Photo / Marco Ugarte
Ученый исследует летучую мышь. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей", — сказал он.
Как отметил Конашенков, согласно документам, американская сторона планировала изучать возбудителей болезней у птиц, летучих мышей и рептилий и возможности переноса этими животными африканской чумы свиней и сибирской язвы.
"Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов", — добавил генерал.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что США не располагают лабораториями на Украине, однако до этого замглавы ведомства Виктория Нуланд, выступая в сенате, сообщила, что там есть объекты биологических исследований. По ее словам, Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить их попадания в руки российских сил.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.