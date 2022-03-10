https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777416748.html

В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей

В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей - РИА Новости, 10.03.2022

В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей

В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей, заявил журналистам официальный представитель Министерства... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:40

2022-03-10T10:40

2022-03-10T11:49

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, особый интерес представляет детальная информация о реализации США проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной, Россией и другими соседними странами дикими птицами.Как отметил Конашенков, согласно документам, американская сторона планировала изучать возбудителей болезней у птиц, летучих мышей и рептилий и возможности переноса этими животными африканской чумы свиней и сибирской язвы."Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов", — добавил генерал.Ранее в Госдепартаменте заявили, что США не располагают лабораториями на Украине, однако до этого замглавы ведомства Виктория Нуланд, выступая в сенате, сообщила, что там есть объекты биологических исследований. По ее словам, Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить их попадания в руки российских сил.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220310/ssha-1777405000.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша