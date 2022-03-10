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В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей
В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей - РИА Новости, 10.03.2022
В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей
В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей, заявил журналистам официальный представитель Министерства... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:40
2022-03-10T11:49
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, особый интерес представляет детальная информация о реализации США проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной, Россией и другими соседними странами дикими птицами.Как отметил Конашенков, согласно документам, американская сторона планировала изучать возбудителей болезней у птиц, летучих мышей и рептилий и возможности переноса этими животными африканской чумы свиней и сибирской язвы."Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов", — добавил генерал.Ранее в Госдепартаменте заявили, что США не располагают лабораториями на Украине, однако до этого замглавы ведомства Виктория Нуланд, выступая в сенате, сообщила, что там есть объекты биологических исследований. По ее словам, Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить их попадания в руки российских сил.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220310/ssha-1777405000.html
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в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша
10:40 10.03.2022 (обновлено: 11:49 10.03.2022)
 
В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей

Представитель Минобороны Конашенков: США на Украине экспериментировали с коронавирусом

© AP Photo / Marco UgarteУченый исследует летучую мышь
Ученый исследует летучую мышь - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
Ученый исследует летучую мышь. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей", — сказал он.

По его словам, особый интерес представляет детальная информация о реализации США проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной, Россией и другими соседними странами дикими птицами.
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Как отметил Конашенков, согласно документам, американская сторона планировала изучать возбудителей болезней у птиц, летучих мышей и рептилий и возможности переноса этими животными африканской чумы свиней и сибирской язвы.
"Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов", — добавил генерал.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что США не располагают лабораториями на Украине, однако до этого замглавы ведомства Виктория Нуланд, выступая в сенате, сообщила, что там есть объекты биологических исследований. По ее словам, Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить их попадания в руки российских сил.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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